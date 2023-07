IANUA, aperto il bando per la Scuola Superiore

È aperto il bando di concorso 2023/24 per l'ammissione ai percorsi formativi della Scuola Superiore IANUA dell’Università di Genova. Per partecipare bisogna presentare la domanda di iscrizione tramite i ServiziOnline UniGe, entro le ore 15 del 5 settembre 2023. Per leggere il bando 2023/24 e avere maggiori informazioni sulle scadenze e sulla modalità di iscrizione, visita il sito IANUA.

La Scuola Superiore IANUA bandisce anche per l'anno accademico 2023/2024 130 posti di Allievo per i percorsi formativi di Primo Livello e di Livello Magistrale. Possono accedere al bando gli studenti iscritti per l'anno accademico 2023/2024 ad uno dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Genova, in possesso dei requisiti richiesti.

Da quest'anno sono disponibili per gli studenti fuori sede anche 44 posti in stanza singola con servizio nella residenza convenzionata di Aliseo, Casa dello Studente Asiago. Per partecipare al concorso è necessario presentare domanda tramite i ServiziOnline UniGe. L’iscrizione deve essere completatamediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/ianua/domanda entro le ore 15:00 del 5 settembre 2023, termine di scadenza del bando. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Prova scritta:

Giovedì 7 settembre 2023 ore 9:00 presso Università di Genova - Scuola Politecnica

Via Opera Pia 15A - Atrio Padiglione . La prova scritta si baserà su elaborati scritti di tipo attitudinale e motivazionale e avrà durata di un’ora e mezza.

Prova orale:

Venerdì 15 e/o lunedì 18 settembre 2023. Il luogo, gli orari e le modalità di svolgimento della prova orale saranno comunicati ai candidati presenti alla prova scritta.

Per ulteriori informazioni scrivere a responsabile.amministrativo@ianua.unige.it oppure ianua@unige.it