Digitalizzazione in ambito culturale: il bando per un finanziamento fino a 37 mila euro

Con l’obiettivo di promuovere nuove soluzioni tecnologiche in ambito culturale, la Compagnia di San Paolo ha lanciato un bando rivolto agli enti culturali in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Unico requisito necessario: essere un ente che gestisca almeno da 3 anni attività o beni culturali – musei, ville, fortezze – con un fatturato inferiore a 75 mila euro.

L’obiettivo principale è quello di avviare iniziative di valorizzazione culturale, da realizzarsi in massimo 9 mesi, nell’ambito dei piani di innovazione digitale biennale. A tal proposito sono previste anche ore di formazione, curate dai professionisti di JustLearnIt, che provvederanno a dare supporto in tutto il processo di riprogettazione, digitalizzazione, erogazione e promozione di contenuti culturali. JustLearnIt aiuterà gli enti culturali interessati al bando tramite: le giuste soluzioni tecnologiche, il supporto professionale per creare contenuti da erogare su piattaforma, l’aumento di visibilità tramite strategie di digital marketing.

Il contributo previsto copre, per un progetto non superiore a 50 mila euro, un massimo del 75% del budget del progetto esecutivo, con un cofinanziamento richiesto all’ente non inferiore al 25%. Il finanziamento sarà erogato in due tranche.

Come partecipare al bando e richiedere il contributo? Basterà presentare domanda tramite la piattaforma ROL presente sul sito di Compagnia di San Paolo entro il 31 maggio oppure entro il 20 ottobre 2023. La valutazione verrà effettuata in ordine cronologico sulla base di criteri di qualità, implementazione e impatto.