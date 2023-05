“Genova e l'Impero Bizantino”, conferenza a cura di A Compagna

Mercoledì 24 maggio alle ore 17 nell’Aula 1B del Dipartimento Architettura e Design, stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXX appuntamento del ciclo 2022-2023: Edoardo Longo racconta “Genova e l'Impero Bizantino: da Giustiniano agli Ottomani”. Ingresso libero senza prenotazione.

I rapporti di Genova (in particolare quelli commerciali) con l’Impero Bizantino sono stati particolarmente rilevanti tra la seconda metà del Duecento e la metà del Quattrocento. Tali rapporti, unitamente a quelli intercorsi con altri paesi come le Fiandre, hanno creato per la nostra città quelle solidissime fortune economiche che hanno permesso a Genova, a partire dal Cinquecento, di diventare la più importante piazza finanziaria d’Europa per oltre un secolo, conosciuto per questo col nome di “El siglo de los genoveses”.

Il relatore, Edoardo Longo, ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche ricoprendo successivamente il ruolo di assistente incaricato di Storia Moderna all'Università di Genova: ciò gli ha permesso di approfondire numerosi aspetti della Storia Europea tra il ’500 e il ’600. È attualmente membro della Commissione per la Gestione del Museo Diocesano di Genova e collabora con diverse associazione culturali tra cui A Compagna.