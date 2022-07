Zoagli street food in piazza: due giorni di sapori, colori e musica

Zoagli si colora con due giorni di street food in piazza 27 dicembre, sabato 16 e domenica 17 luglio dalle ore 11 alle ore 23 e musica dalle ore 18 alle ore 23.30. Arriva “Zoagli food in main square”, con l'adesione e la partecipazione attiva dei locali di Zoagli con le loro specialità: grande festa con Paella in Piazza, cucina artusiana, birre artigianali e tanto altro.

Musica dal vivo sabato 16 luglio dalle ore 20 con la band Cartabianca, domenica 17 luglio dalle ore 20 serata Jazz con il trio Di Bella-Negri-Marras.