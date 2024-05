Aldo Nicolini al Sipario Strappato di Arenzano è l'amato mago “Zio Potter”

Prezzo non disponibile

Sabato 4 maggio alle ore 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva Aldo Nicolini con il suo personaggio “Zio Potter”: magie divertenti, sparizioni con un pizzico di brivido e mistero ma anche tante risate. Aldo Nicolini, da oltre un decennio, è per tutti gli appassionati di magia “Zio Potter” e sabato ad Arenzano proporrà uno spettacolo ispirato alla saga di Harry Potter e dedicato ai bambini e alle famiglie.

Apparizioni, sparizioni, trasformazioni e gag magiche faranno divertire grandi e piccoli creando anche momenti di suspense e di stupore. Non solo numeri di magia ma anche sketch che lasceranno ampio spazio alla fantasia, all’emotività e al sogno di ciascun bambino di poter diventare un mago.

“Zio Potter” diventa celebre partecipando nel 2010 alla finale della prima edizione di “Italia’s Got Talent” su Canale 5: il numero della testa che cade gli ha dato successo e notorietà come mago. Sempre nello stesso anno è stato insignito del premio Walter Chiari come rivelazione televisiva dell’anno. Da lì la partecipazione a numerose trasmissioni televisive Rai e Mediaset.

Nel 2011 si classifica secondo al Campionato Nazionale di Magia Master of Magic trasmesso da Rai 2 e partecipa inoltre a varie trasmissioni televisive di prima serata in Francia M6 e Germania Rtl e Albania. Nel 2015 ritorna su Canale 5 nel programma “Tu si que vales” con un nuovo numero: il corpo tagliato in due.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121.