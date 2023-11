Zibba presenta il suo ultimo album “La città dall’alto” al Sipario Strappato di Arenzano

Venerdì 1° dicembre Zibba presenta il suo ultimo lavoro “La città dall’alto” al Sipario Strappato di Arenzano: appuntamento alle 21 nel teatro arenzanese, in via Marconi 165.

“Zibba è un cantautore ligure che sta avendo un grande successo – spiega Sara Damonte, direttore artistico del teatro – e ha scritto le canzoni per alcuni nostri spettacoli tra cui ‘Cocaina’ che rivedremo in scena in questa stagione. Ritrovarlo qui al Sipario Strappato con il suo nuovo album per noi è un onore”.

Zibba arriva al grande pubblico grazie ai Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014, e vince alcuni dei premi più prestigiosi della musica italiana come la Targa Tenco per il miglior album, il Premio Bindi nel 2022, gli On Stage Awards nel 2015 e diversi altri riconoscimenti del mondo indipendente. Il cantautore torna quindi con il suo decimo album uscito il 10 novembre per Pioggia Rossa Dischi, che è un particolare intreccio tra storie personali e racconti di Italo Calvino, in particolare quelli della raccolta “Ultimo viene il corvo”.

“La città dall’alto” è un viaggio fuori dal tempo: un percorso cantautorale e umano caratterizzato dall’incontro tra le nostre storie personali e quelle di Calvino dedicate alla resistenza, alla morale e al discernimento tra bene e male. “La città dall’alto” si basa sulle coincidenze, oltre ai racconti del giovane Calvino e all’improvvisazione tra Zibba e Samuele Puppo in studio. Le musiche sono state ispirate dalla lettura, improvvisate in session; i testi delle canzoni sono nati da quello che musiche e racconti hanno creato nel tempo. Un groviglio orchestrato nei suoi modi, un’idea costruita su continui stimoli e ricerche.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121