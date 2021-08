Cantautori in concerto: Zena Singers in villa de Mari

I musicisti e gli attori degli Zêna Singers interpretano con raffinatezza alcune delle più belle canzoni dei cantautori italiani, dell’incredibile mondo poetico che la loro musica ci ha regalato e che mai come oggi ritorna con una di contenuti. Sabato 28 agosto alle 21 a Villa De Mari, a Pra', si potranno cantare con loro le canzoni che hanno segnato momenti particolari della vostra vita e, per i più giovani, un momento per conoscere ed apprezzare le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Trattasi di autori della grandezza di Bindi, Conte, Dalla, De Andrè, Fossati, Lauzi, , Paoli, Tenco. Zêna Singers e' una storica Band di Genova tra le più autorevoli e rappresentative del cantautorato composta da 5 musicisti a cui si associano 4 attori. Nei concerti Live viene riproposto quel genere espressivo definito "teatro/canzone".

La sua struttura è costituita da un’alternanza di canzoni precedute dalla recitazione di parti inedite, conferendo al Teatro Canzone un carattere di assoluta originalità.

Elio Giuliani: Voce e Pianoforte

Luciano Barbarotta: tastiera e tromba

Luciano Minetti: Batteria

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica

Stefano Olivieri: Basso

Attori: Flavia Pareto, Cristina Golisano, Andrea Tobia, Britty Tacchi

Manager: Flavia 3336390910

