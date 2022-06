Zena Singers in concerto: canzoni e teatro sulle musiche di grandi autori

L’Associazione Teatro Necessario, che da più di quindici anni lavora all’interno del carcere con le proprie attività teatrali e la gestione del Teatro dell’Arca (unico esempio di un teatro in Europa costruito all’interno di un istituto detentivo, in larga parte con la manodopera dei detenuti stessi ed aperto al pubblico esterno) ha permesso di portare a termine la realizzazione di questo spettacolo con gli Zena Singers.



Circa venti detenuti sono impegnati tre volte alla settimana nella preparazione di spettacoli teatrali, mentre altrettanti detenuti sono impegnati nei corsi tecnici nei mestieri del teatro, quali scenotecnica, costumi, luci e audio. L’intero progetto si e? rivelato, oltre che uno straordinario strumento di integrazione e di riabilitazione socio-culturale e lavorativa per i detenuti che ne hanno preso parte, un’interessante fucina in grado di produrre manifestazioni di notevole valore sociale, artistico e culturale.

È sempre una grande emozione potere verificare come il processo di cambiamento dei detenuti coinvolti, sia sempre così importante e determinate per la loro vita e quella delle loro famiglie, infatti, come dimostrano le statistiche, la recidiva media nazionale dei detenuti passa dal 60% a circa il 6% per i detenuti che partecipano ai laboratori teatrali.

Il Teatro dell'Arca è sia spazio di libertà per i detenuti sia luogo di incontro tra carcere e città, spesso visti come due mondi lontani e ben separati. La Casa Circondariale di Marassi, invece, è inserita nel centro città e il reinserimento sociale è la principale finalità che ogni direttore si propone.



Gli Zena Singers, nel loro spettacolo, proporranno al pubblico cultura e spettacolo, attraverso le canzoni scritte da grandi cantautori . Trattasi di un tributo ad autori della grandezza di Dalla, De Andrè, Fossati, Lauzi, Paoli, PFM, Pink Floyd, Tenco.

Negli spettacoli LIVE viene riproposto quel genere espressivo definito : “CANZONE/TEATRO”.

La sua struttura è costituita da un’alternanza di canzoni precedute dalla recitazione di parti inedite portando sul palcoscenico il presente attraverso le canzoni del passato