"Aperi... Zena": apericena con i Zena Singers e i cantautori in concerto

Gli Zéna Singers interpretano le più belle canzoni dei cantautori italiani nel rispetto della poesia che cantautori della grandezza di Bindi, Dalla, De Andrè, Endrigo, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli, PFM, Tenco hanno regalato e che mai come oggi ritorna con un incredibile attualità di contenuti.

Non si tratta solo di un concerto tributo in cui si cantano successi senza tempo. È uno spettacolo che da di più ed entra nel contenuto dei brani, coinvolge ed appassiona.

È la magia del teatro/canzone che permette di approfondire ed apprezzare in modo nuovo questi capolavori musicali. Trattasi di un’alternanza di canzoni precedute dalla recitazione di monologhi e brevi sketch teatrali inediti, che raccontano la storia di ciascun cantautore portando sul palcoscenico il presente attraverso le canzoni del passato.

Come dice Elio Giuliani, voce solista e pianoforte, è impensabile modificare nei contenuti questi capolavori immortali; le canzoni saranno vestite con un "abito" più moderno facendo in modo che la poesia contenuta in queste canzoni potesse incontrarsi con il rock, il blues e il jazz.

20 euro apericena. 10 euro dopocena. Prenotazione al numero 3428079087.