A Zena de Faber, passeggiata in genovese nei luoghi di De André

Sabato 31 Luglio alle ore 18 la musica ed il dialetto genovese sono i protagonisti di " Â Zena de Faber", una passeggiata che parte da viadelcampo29rosso e porterà i partecipanti alla scoperta delle bellezze nascoste della città che De André definì “sua moglie” , proprio per ribadire il suo legame indissolubile con le sue origini.

 Zena de Faber, ispirata a Crêuza de mä, è , infatti, una camminata nei luoghi di alcune delle canzoni di Faber contenute nel suo straordinario album pubblicato nel 1984; la possibilità per i Genovesi di passeggiare per i caruggi della città vecchia e sul frontemare conversando in dialetto (con traduzione in italiano ) ascoltando i racconti sull’album, i luoghi e i protagonisti delle storie. Creuza de ma, un album e il suo autore. Una data, il 1984, quella dell’uscita di questo disco che ci proietta nelle atmosfere mediterranee di Genova e ci accompagna per terra senza mai perdere di vista il mare su cui la Superba si affaccia.

Info

Partenza alle ore 18.00 dal museoviadelcampo29rosso.

Solo su prenotazione al numero 320.8809621 o via mail info@viadelcampo29rosso.com, fino ad un massimo di 15 partecipanti.

Viadelcampo29rosso è visitabile ad ingresso libero dal giovedì alla domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.

