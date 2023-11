Tornano gli Zaccalive: Dr Slide in concerto alla Taverna Zaccaria in nome del Blues

Riprende la rassegna musicale Zaccalive: i concerti dal vivo in pieno centro storico genovese alla Taverna Zaccaria. Si parte mercoledì 8 novembre alle 21:30 in Vico San Cosimo 3, con un artista di livello internazionale: il suo nome è Axel Humbert ma è meglio conosciuto in tutto il mondo come Dr Slide.

Nato a Potsdam, nella Germania dell'est, nel 1963: un luogo non facile per esprimere l'indomabile passione per il blues americano e la libertà culturale. Il suo mito è Muddy Waters: per questo sceglie la chitarra e inizia a cantare in sempre più concerti pubblici. Ma i limiti dei confini imposti gli stanno stretti: salta il muro di Berlino e nei primi anni '90, sulle strade del delta del Mississipi, viaggia in tournée con Al Burn Side e Jr. Kimbrough. Da allora non si è più fermato e le sue tournée lo hanno portato in giro in tutto il mondo con più di 4000 concerti in 20 anni, in nome del Blues.

Info: tel 010 4037966