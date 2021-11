"Your Swing, Your Night" al Palamare di Pra'

Venerdì 12 novembre si torna a ballare con Your Swing.

Appuntamento con la musica live dei Nine Pennies in una location ormai mitica per i Lindyhoppers: il Palamare di Pra' con una pista di oltre 300 mq.

Biglietto di ingresso 15 euro (consumazione facoltativa), ampio parcheggio disponibile.

Apertura porte alle ore 21.

Ingresso con Green pass e solo su prenotazione: non saranno venduti biglietti alla porta!

La serata è sold out.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...