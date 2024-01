"Yoga Porte Aperte": una settimana di lezioni e iniziative gratuite a Genova e in tutta Italia

Orario non disponibile

Quando Dal 29/01/2024 al 04/02/2024 Orario non disponibile

XXIII edizione per “Yoga Porte Aperte”, la tradizionale manifestazione nazionale, totalmente gratuita, organizzata da YANI (Yoga - Associazione Nazionale Insegnanti), la maggiore associazione di insegnanti d’Italia, che riunisce insegnanti provenienti da scuole e tradizioni differenti, iscritta nell’Elenco delle Associazioni professionali tenuto presso il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Nel 2024 Yoga Porte Aperte si svolgerà durante la settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio, offrendo così maggiori opportunità per frequentare le iniziative che saranno promosse su tutto il territorio nazionale. Lezioni aperte, conferenze, proiezioni di video, incontri e dibattiti saranno proposti da singoli insegnanti o coordinamenti regionali. Il pubblico, prenotandosi alle singole iniziative, avrà l’opportunità di avvicinarsi allo Yoga, attraverso insegnanti qualificati, per conoscere le loro proposte, le didattiche, i luoghi della pratica e acquisire le informazioni per poter scegliere l’insegnamento da frequentare.

Domenica 4 febbraio a Genova ci sarà un'intera giornata dedicata allo yoga con incontri pratici e conferenze presso la Sala del Consiglio Comunale del Municipio Bassa Val Bisagno in Piazza Manzoni.

Programma

9-9:45 Una sequenza tra sole e stelle - incontro pratico - Conduce Francesca Borriello

10-10:45 Yoga, l‘arte del silenzio - incontro pratico - Conduce Silvia Barillari

11-11:45 L’apertura del cuore - incontro pratico - Conduce Patrizia Sannino

12-12:45 Shiva e Parvati, una storia d’amore e desiderio. Simbologia di un mito - conferenza e meditazione - Conduce Simona Mocci

14-14:45 La danza del Cuore - incontro pratico - Conduce Lucia Cigala

15-15:45 La donna e la menopausa, mantenere la leggerezza degli anni - conferenza - Conduce Katia Pistelli

16-16:45 Il contributo dello Yoga nella menopausa. Una pratica semplice - incontro pratico - Conducono Katia Pistelli e Elena Cattini

17-17:45 Flessibilità e fermezza - incontro pratico - Conduce Corinna Nunneri

18-18:45 Yoga Nidra - incontro pratico - Conduce Chiara Cioncoloni

Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria dell’Associazione: tel: 02 8361288 - e-mail: ufficiostampa@yani.yoga

Per le iniziative locali è possibile contattare la coordinatrice regionale dell’Associazione: Chiara Cioncoloni - e-mail: chiara.cioncoloni@gmail.com - whatsapp 349 3172170.