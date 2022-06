Yoga con Emergency per raccogliere fondi al Centro di Maternità di Anabah

Michaela Gamalero e Alberto Ficarelli, insegnanti del centro yoga Mahima di Genova, regalano una mattinata di questa disciplina presso l'Infopoint di Emergency in salita Santa Caterina 21R.

Sono previste 2 lezioni:

La prima dalle ore 9.30 alle 11

La seconda dalle ore 11.30 alle 13

Una breve introduzione teorica sul tema verrà poi sviluppata nella pratica "sul tappetino". È previsto un numero limitato di posti per praticare in sicurezza e in osservanza di tutte le vigenti norme anti covid. Per questo motivo si chiede ai partecipanti di portare il proprio tappetino e di arrivare già abbigliati per la pratica.

La partecipazione è a offerta libera e i fondi raccolti saranno destinati al Centro di Maternità di Anabah.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite mail a: genova@volontari.emergency.it

Per maggiori informazioni sugli insegnanti e sulla pratica proposta vi invitiamo a visitare il sito:

www.yogamahima.net