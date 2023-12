Xmas show con Miki & the Red Rockets al Count Basie

Se pensi di essere troppo vecchio per il rock and roll, allora probabilmente lo sei! Diceva un celebre rocker britannico, e se pensi di essere troppo grande per credere a babbo natale, allora non è la serata giusta per te.

Santa Claus is back in town, e approda al Count Basie con il sacco pieno di canzoni natalizie tratte dal song book dei classici della canzone americana: Jingle bells rock, blue Xmas, Santa Claus is comin to town, rock and roll around the xmas three... e tante altre, rese celebri nel mondo da grandi interpreti come Elvis, Brian Setzer, Brenda Lee e molti altri. Per l'occasione Ol' Santa, ha lasciato a casa la slitta ed è venuto al Basie con una fiammante cadillac volante, portandosi dietro una rockabilly band, per festeggiare al meglio il Natale.

Miki and the Red Rockets tornano al Count Basie, con una nuova line up e uno speciale Xmas Show: un repertorio fatto di grandi classici del rock and roll americano dei fifties and sixties e canzoni natalizie in puro stile boogie/r'n'r, per trascorrere insieme una serata festosa e ballereccia, dal sapore vintage.

La chitarra di Edoardo Cibabene, giovane talento tra i più promettenti della scena Blues e rock genovese, Alberto Malnati, musicista di pluridecennale carriera internazionale, direttore musicale della band, e Giovanni Dall’Asen, solido drummer della scena rock genovese, riportano l’ascoltatore alle atmosfere sonore dei fifties anche grazie alla potente voce di Max Vigilante.

"Merry rockin' Xmas", e sempre per citare il rocker di cui sopra, " se non ti piace il r'n'r, non è una questione di gusti..è un problema tuo. Buon Natale.