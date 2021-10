"World Restart A Heart Day": dimostrazioni della Croce Rossa al Porto Antico

In occasione della quarta edizione del “World Restart A Heart Day”, giornata mondiale di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco istituita dall’International Liaison Committee On Resuscitation, la Croce Rossa Italiana fa sentire la propria voce attraverso un'attività in grado di aiutare a diffondere la consapevolezza e l'importanza che hanno le nostre mani come veri e propri strumenti capaci di salvare una vita.

Sabato 16 ottobre 2021, dalle ore 12:00 alle ore 16.30, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Genova, promotore dell'iniziativa e il Comitato della Croce Rossa Italiana Regionale della Liguria, ente accreditato per i corsi di utilizzo del defibrillatore in ambiente extraospedaliero, organizzano un evento a scopo dimostrativo e informativo presso Calata Falcone e Borsellino, area Porto Antico di Genova.

Perché ognuno può imparare a salvare una vita. Lo scopo di questa giornata è quello di sensibilizzare ed educare, anche tramite dimostrazioni pratiche, gli adulti ma soprattutto i più giovani, al fine dar loro gli strumenti necessari per intervenire nei primi momenti, in caso di arresto cardiaco e dunque di aumentare la probabilità che un numero sempre maggiore di vite vengono salvate.

Una persona che sa come intervenire può fare veramente la differenza. All'evento, oltre ai Volontari del Comitato di Genova, parteciperanno Volontari provenienti da altri Comitati della Liguria, tra cui Truccatori e Simulatori della CRI per dimostrazioni e simulazioni di eventi traumatici. Presso lo stand sarà possibile acquisire informazioni su alcune attività della Croce Rossa Italiana.

