Una vita oltre la plastica è possibile: workshop gratuito sulle buone pratiche di sostenibilità aziendale

Una vita oltre la plastica è possibile, anche per le aziende. È questo il tema dell’evento virtuale “Life Beyond Plastic – buone pratiche di sostenibilità aziendale”, in programma giovedì 11 e venerdì 12 marzo dalle 9:30 alle 13, un workshop online di due giorni rivolto a tutte le imprese che vogliono incorporare nella loro mission aziendale la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, o trovare nuovi modi per migliorarle. L’evento è organizzato da Helpcode Italia in collaborazione con Istituto Oikos e Demetra, nell’ambito della campagna di educazione e sensibilizzazione ambientale Life Beyond Plastic, finanziata da AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

L’evento, gratuito previa registrazione sul sito https://hopin.com/events/a-life-beyond-plastic, attraverso esempi concreti e testimonianze di piccole e medie imprese di diversi settori che negli ultimi anni hanno fatto della sostenibilità il fulcro del loro business, parlerà di rispetto per l’ambiente, inquinamento marino causato dalle plastiche, economia circolare, finanza sostenibile e comunicazione della sostenibilità aziendale.

Tra i temi affrontati anche quello delle conseguenze della pandemia sulla produzione dei rifiuti usa e getta, a partire dall’alto consumo di mascherine e guanti negli ultimi mesi: uno studio del Politecnico di Torino prevede, infatti, che in Italia saranno utilizzati fino a un miliardo di mascherine usa e getta e circa 500 milioni di guanti al mese, con una produzione di rifiuti di circa 70 mila tonnellate annue.

«Gli oceani e i mari ricoprono oltre i tre quarti del nostro pianeta e sono un patrimonio essenziale per la vita dell’uomo – spiega Michela Gaffo, responsabile comunicazione di Helpcode Italia – Ogni anno tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari di tutto il mondo, provocando danni inestimabili agli animali e agli ecosistemi. Continuando così, entro il 2050 ci sarà, in peso, più plastica che pesce negli oceani. L’obiettivo della campagna Life Beyond Plastic è fare luce su questo problema e sensibilizzare la popolazione alla riduzione del consumo di plastica e al riciclo. Con questo evento, ci rivolgiamo alle aziende che vogliono diventare più sostenibili, sarà anche un’occasione per imparare, lasciarsi ispirare e fare networking».

Il programma si apre giovedì 11 marzo alle ore 9.30 con la presentazione della ricerca “Analisi del ciclo di vita di un Evento Sportivo: Deejay Tri Senigallia 2019” di Demetra, una testimonianza sulla quantificazione degli impatti ambientali generati da un evento sportivo che si tiene in spiaggia e su come rendere un grande evento a basso impatto ambientale, a partire dall’utilizzo di veicoli a basso consumo e dalla scelta di materiali riutilizzabili con packaging sostenibile.

Helpcode Italia Onlus è un’organizzazione che lavora, in Italia e nel mondo, per garantire il diritto di essere bambini. La missione di Helpcode è quella di migliorare le condizioni di vita dei bambini all’interno della comunità in cui vivono, attraverso iniziative concrete di sostegno alla loro educazione, al loro benessere, al loro sviluppo, in tutto il mondo. In Italia, porta avanti iniziative volte a migliorare il futuro dei giovani, soprattutto per quanto riguarda la formazione e la salvaguardia dell’ambiente.

Programma completo

Giovedì 11 marzo

Plenaria di apertura

Presentazione progetto Life Beyond Plastic e ricerca “Analisi del ciclo di vita di un Evento Sportivo: Deejay Tri Senigallia 2019” di Demetra

Ore 10.15 Possibili soluzioni all’inquinamento marino da plastiche. Stato attuale e prospettive

Dialogano: Marco Faimali (CNR) ed Evelina Isola (Istituto Oikos)

Ore 11.00 Le conseguenze della pandemia sulla produzione dei rifiuti usa e getta. Un approccio pubblico-privato

Dialogano: Tiziana Merlino (AMIU SpA) e Alessandro Bartoletti (Helpcode)

Ore 11.45 Sostenibilità ambientale del trasporto marittimo ed impatto sulla catena logistica. Prospettive future.

Dialogano: Raffaello Cioni (Sos Logistica) e Caterina Villa (Demetra)

Ore 12.30 Proiezione video campagna 2050: Cronache Marine

Venerdì 12 marzo

Ore 9.30 Talk Nautica e sostenibilità. Il caso America's Cup

Con Stefano Beltrando (Luna Rossa)

Ore 9.45 I nuovi orizzonti della finanza sostenibile e gli indici di sostenibilità

Dialogano: Giovanni Bandera (Pedersoli Studio Legale) e Carlo Michero (QuattroR SGR S.p.A.)

Ore 10.30 Economia circolare: un mercato maturo. I fornitori che operano secondo i suoi principi

Dialogano: Andrea Cavagna (Sfridoo srl) e Guido Scaccabarozzi (Demetra)

Ore 11.15 La comunicazione e la divulgazione della sostenibilità aziendale

Dialogano: Giovanni Battista Valsecchi (Generale Conserve SpA - Asdomar) e Michela Gaffo (Helpcode)

Ore 12.00 Talk conclusivi

con Michele Aiello – autore di documentari e formatore di video partecipativo

Stefano Bassi - Environmental Community Organizer Italy – Patagonia



Per maggiori informazioni e per registrarsi (partecipazione gratuita): https://hopin.com/events/a-life-beyond-plastic