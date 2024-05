Workshop ESG a Genova: Strategie e pratiche per l'innovazione e la sostenibilità aziendale

Il prossimo 15 maggio, presso la Terrazza Colombo di Genova, sede di "Primocanale", l'eminente consulente aziendale Amyralia di Milano, in collaborazione con il rinomato ente di formazione aziendale e professionale FOR, organizzerà un workshop ESG. L'evento mira a penetrare il mercato delle grandi imprese, degli investitori, dei potenziali partner e dei nuovi clienti.

Programma del workshop:

Durante il workshop ESG, i partecipanti avranno l'opportunità di:

Assimilare i principi base dell'ESG (Ambiente, Contesto Sociale, Governance)

Esplorare le fonti di finanziamento a sostegno delle imprese che intendono adottare politiche ESG

Scoprire strategie per attrarre investitori, potenziali partner e clienti

Apprendere l'importanza della rendicontazione dei risultati ottenuti nell'ambito ESG

Relatori:

L'evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui:

Benito Debrardis, esperto in certificazione parità di genere dei profili aziendali presso PdR 125

Daniele Garulla, specialista in formazione aziendale presso For Srl

Paolo Tubino, CEO di For Srl

Riccardo Savariano, CEO & COO di Amyralia

Camilla Francesca Martra, Senior Manager ed esperta di Processi e Organizzazione Aziendale presso Amyralia

Paolo Biancone, docente presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Presentazione dell'ente e consulente:

Amyralia si propone di offrire consulenza strategica avanzata a tutte le PMI italiane, un servizio finora accessibile esclusivamente alle grandi imprese. Siamo partner commerciale di imprenditori e manager, applicando una metodologia innovativa che ha permesso al Gruppo Allcore di incrementare i propri ricavi da 6 a 27 milioni di euro in soli 3 anni.

FOR, ente specializzato in formazione aziendale e professionale su misura, supporta le imprese nell'accesso ai finanziamenti, sviluppando proposte formative e gestendo le pratiche burocratiche, permettendo alle imprese di concentrarsi esclusivamente sulla propria formazione.

In considerazione delle numerose opportunità a fondo perduto destinate alle aziende, FOR vanta una vasta esperienza nella formazione per progetti di Transizione Ecologica, Economia Circolare e Innovazione.

L'evento si svolgerà dalle 16:00 alle 20:00 e l'iscrizione è gratuita. La partecipazione è riservata alle PMI, con un limite di 40 posti disponibili. Per prenotare il proprio posto, è possibile compilare il modulo disponibile al seguente link: https://info.amyralia.com/evento-esg-genova-amyralia-for?utm_source=fb&utm_medium=paid&utm_campaign=120208899807700702&utm_content=120208899807910702&utm_id=120208899807700702&utm_term=120208899807800702&fbclid=IwAR2TP18ONaiAfhHlyOigRUx8nDYRW0SyFE9N5B94WEkVABIOnfNF-tqJQF0