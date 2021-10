Workshop di calligrafia con Francesca Biasetton

Appuntamento con la scrittura a mano per scoprire i segreti dello stampatello maiuscolo e i trucchi del corsivo e le infinite potenzialità della matita.

In piena era digitale, assistiamo al dibattito che contrappone l’importanza della scrittura manuale, e del suo insegnamento, alla sempre più estesa diffusione e affermazione dei nuovi strumenti tecnologici. Scrivere a mano è un’attività semplice, che procura gioia e soddisfazione: ci aiuta nell’espressione di noi stessi, ci allontana dai ritmi frenetici a cui siamo sottoposti, attiva i sensi attraverso il contatto con matite, penne, carta. Nel corso degli incontri ci si muoverà tra scrittura e disegno, esplorando forme, controforme, geometrie e variazioni personali.

Alla scoperta delle maiuscole romane – per tutti (dai 10 anni), durata 8 ore

Le lettere dello stampatello maiuscolo, le prime lettere con cui familiarizziamo, non finiscono mai di sorprenderci: mai banali, si basano sulle forme delle maiuscole romane, ancora oggi modello di riferimento per i calligrafi di tutto il mondo. Nel corso degli incontri si analizzeranno le forme di queste lettere, formate da un’armonica combinazione tra forme geometriche. Si userà la matita, scoprendo le potenzialità di questo strumento così semplice e così versatile, così? come le lettere maiuscole, che ci sono familiari ?ma che impareremo a conoscere meglio per? poterle successivamente tracciare con altri strumenti e creare personali variazioni.

Materiali necessari: matita HB e 3B, temperino, 2 fogli a quadretti (formato protocollo o A4), fogli carta semiruvida formato A3, matite colorate (colori a scelta), pennino tronco, cannuccia portapennino, inchiostro.

