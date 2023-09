Woody Allen in diretta streaming al Cinema America per presentare l'ultimo film “Coup de chance”

Woody Allen sarà collegato in diretta per raccontare al pubblico com’è nato il suo ultimo film, “Coup de chance”. Un’occasione unica venerdì 15 settembre alle ore 20:30 al cinema America di via Colombo a Genova, per ascoltare il popolare regista dalla sua viva voce. Presentato alla Mostra di Venezia appena conclusa, “Coup de chance” è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica per la leggerezza che ha fatto pensare a successi clamorosi come “Io e Annie” e “Manhattan”. Eppure è la cinquantesima opera di un regista di 88 anni, in stato di grazia.

“Coup de chance” (“Colpo di fortuna”) è il primo che Woody Allen ha girato a Parigi e in lingua francese. Venerdì sarà proiettato in questa versione con i sottotitoli in italiano. Al centro della storia c’è una coppia, Jean e Fanny (Melvil Poupaud e Lou da Laâge), che vive in un elegante quartiere della Ville Lumière, soddisfatta nel lavoro e nella vita privata. Apparentemente perfetti. Finché il caso non produce un cambiamento. Fanny incontra un vecchio compagno di scuola, Alain (Niels Schneider) che confessa subito di essere stato follemente innamorato di lei. Alain ha affittato una mansarda dove scrivere il suo nuovo romanzo. In questo ménage si inserisce la madre di lei (Valérie Lemercier), in visita a Parigi da New York, che adora il genero. Charme, intelligenza e un pizzico di ansia alleniana, per un film fotografato dal Premio Oscar Vittorio Storaro.