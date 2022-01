Il Winter Park riapre per un weekend (di nuovo sconti fino al 50%)

Sorpresa per tutti gli amanti del luna park di piazzale Kennedy a Genova: "Vista la grande accoglienza e l’enorme affetto che Genova e i genovesi hanno dimostrato per questa edizione del Winter Park, prolunghiamo la nostra permanenza in Piazzale Kennedy ancora per un weekend" scrivono i gestorei del Winter Park su Facebook.

Il luna park riaprirà le sue porte da venerdì 21 a domenica 23 gennaio, con sconti fino al 50% su tutte le attrazioni.

Orari: venerdì 21 gennaio dalle 15 alle 24, sabato 22 gennaio dalle 10.30 alle 24 e domenica 23 gennaio dalle 10.30 alle 21