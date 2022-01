Il Winter Park saluta Genova con sconti fino al 50%

Gran finale con sconti per il Winter Park di Genova che, fino al 16 gennaio, si trova in piazzale Kennedy. A calare il sipario sul luna park mobile più grande d’Europa sono i saldi: venerdì 14, sabato 15, e domenica 16 gennaio sono previste riduzioni fino al 50%, a discrezione del singolo operatore, su tutte le più di 130 attrazioni del Winter Park.

«L’edizione 2022 non è stata semplice - racconta Mattia Gutris, portavoce del giovane staff organizzativo del Winter Park – ma ci ha confermato quanto il luna park sia amato dal nostro pubblico che, dopo un anno di pausa, ci ha accolto con gran calore rispettando sempre le misure di sicurezza che abbiamo adottato per limitare il contagio. Per ringraziare genovesi e non, e invitarli alla prossima edizione, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio riserviamo a loro promozioni esclusive sulle nostre attrazioni».

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d’Europa ritorna al completo in piazzale Kennedy fino a domenica 16 gennaio. «È un’emozione – aggiunge Mattia Gutris – poter tornare a far divertire i genovesi in piazzale Kennedy, restituendo alla città un’attrazione principe dell’intrattenimento italiano e colonna portante delle festività natalizie cittadine. In questa edizione abbiamo cercato di portare a Genova il meglio dello spettacolo viaggiante, tra giostre evergreen e due novità assolute». Per la prima volta, il Winter Park include anche una “Power Tower” di 40 metri e il “Tnt Train”, un rollercoaster che raggiunge i 100 km/h in un percorso di più di 300 metri con inclinazioni fino a 90 gradi: adrenalina e svago, ma anche cultura e aggregazione.

Il Winter Park è in Piazzale Kennedy fino a domenica 16 gennaio 2022, dalle 14.30 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi.