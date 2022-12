Mattinata al Winter Park di Genova dedicata esclusivamente alle persone con disabilità

Proseguono gli eventi del Winter Park di Genova, luna park simbolo dello spettacolo viaggiante europeo e colonna portante delle festività natalizie genovesi, che torna in città fino a domenica 8 gennaio con le sue 130 attrazioni. Giovedì 29 dicembre (dalle 10 alle 12.30) torna la Mattinata dedicata alle persone con disabilità: una mattinata rivolta interamente ed esclusivamente ai disabili e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti.

Iniziata diciassette anni fa, l’iniziativa è molto attesa dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie. «La prima volta le ragazze e i ragazzi erano non più di una ventina – racconta Nadia Superina, mamma e coordinatrice dell’evento – e nel 2019 abbiamo superato ogni record di presenze. Gli organizzatori del Winter Park ci tengono sempre a organizzare questa mattinata e sono da sempre molto attenti alle tante esigenze di chi partecipa». Dalle 10 alle 12:30 di giovedì 29 dicembre, tutte le attrazioni del luna park più grande d’Europa sono aperte gratuitamente ed esclusivamente per le persone con disabilità. «Possono partecipare tutte e tutti, sia con la famiglia, sia attraverso le molte associazioni coinvolte, provenienti quest’anno da Liguria, Piemonte e Toscana, tra cui Anffas, Cepim, Chiossone, Fadivi, Papa Giovanni XXIII, Angsa, X fragile, Insieme per caso, ASD Ariosto, Giosuè Signori e Paverano».

«Le 130 famiglie che compongono il luna park mobile più grande d’Europa – aggiunge Mattia Gutris, portavoce del comitato organizzativo del Winter Park – si attivano sempre con entusiasmo per dedicare una mattinata unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi a pieno le nostre attrazioni. Ed è veramente emozionante notare il numero di sedie a rotelle lasciate vuote accanto alle giostre, o vedere come tantissimi bambini con autismo riescano a provare la gioia di salire sulle tante attrazioni del Winter Park in tranquillità e sicurezza. Il Winter Park è una struttura dedicata principalmente a famiglie e ragazzi e, com’è giusto che sia, ha sempre avuto un’attenzione particolare alla solidarietà». Il calendario di eventi prosegue la sera di sabato 31 dicembre festeggiando Capodanno, mentre venerdì 6 gennaio una Befana sui trampoli fa visita ai più piccoli.