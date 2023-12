Il Winter Park torna a colorare le festività genovesi con tante sorprese e una nuova location

Tante novità per il Winter Park, a cominciare dalla location. Uno dei simboli del Natale genovese torna a colorare le festività della Superba con un’edizione ricca di sorprese. Da venerdì 15 dicembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024 Ponte Parodi ospita l'atteso luna park con più di 100 attrazioni e fresco vincitore del Lunapark Award 2023. Tra le novità di questa edizione una pista di Go Kart di 600 metri quadri, un simulatore di realtà virtuale, la giostra “Explorer” e una mostra fotografica sulla storia del luna park

L’inaugurazione è in programma venerdì 15 dicembre dalle ore 15 con il taglio del nastro in presenza delle autorità che inaugura ufficialmente il luna park mobile più grande d’Europa. In seguito, trampolieri, truccabimbi e clown offrono un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park, tanto amata e attesa da turisti e genovesi di ogni età. Inoltre, le prime mille persone a entrare ricevono in regalo un blocchetto di sconti del valore di 100€. Sabato 16 dicembre alle ore 18 in programma invece i fuochi d’artificio. Ma gli eventi non finiscono qui: come ogni anno sono previste diverse attività collaterali, il cui calendario sarà svelato nei prossimi giorni.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi da venerdì 15 dicembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10:30 alle 24 nei giorni festivi. Da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio 2024 vige sempre l’orario festivo: dalle 10:30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 340 3554757.