Tre Befane al Winter Park per regalare dolci e divertimento ai più piccoli

Il Winter Park di Genova prepara un'atmosfera unica di festa e allegria, per iniziare in tranquillità e spensieratezza il 2023. Venerdì 6 gennaio (dalle 15) tre Befane, due sui trampoli e una a bordo di un’automobilina elettrica, regalano dolci e divertimento a grandi e piccini.

«In questi giorni di festività – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff del Winter Park – continuiamo a far divertire in spensieratezza giovani, famiglie e bambini, sia con le nostre 130 attrazioni, sia con eventi studiati appositamente. Per l’Epifania vengono a trovarci tre Befane che, dalle 15 in poi, regalano caramelle ai più piccoli». Venerdì 6 gennaio il Winter Park è aperto con il consueto orario festivo, dalle 10:30 fino a mezzanotte.