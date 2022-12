Arriva a Sestri Levante il Winter Critical Beer 2023

Sul finire delle feste arriva la quarta edizione del Winter Critical Beer 2023 al Convento dell'Annunziata a Sestri Levante dal 6 all'8 gennaio 2023.

I Birrifici presenti al Winter Critical Beer sono Birrificio dell'Altavia, Canediguerra Piccolo Birrificio Clandestino, Birra Nostrale, Diciottozerouno, Eastside, On/Off e Birrificio Taverna del Vara.

Gli orari della manifestazione sono i seguenti:

Venerdì e sabato dalle 17 alle 01

Domenica dalle 15 alle 22



Saranno presenti stand gastronomici con cibo di qualità: Focaccina del Marinaio, Lanciua-Sestri Levante, Pulled Pork Sandwich, Bbq Chicken Wings, Bbq Ribs, Cole Slaw Salad, Uolli's BBQ.

Panini con: Coda alla vaccinara, Trippa alla romana, Pollo alla cacciatora, Carciofo alla romana, Crema di zucca robiola di capra e mandorle. Marcone Chef, Choripan Classico, Choripan con verdura alla griglia, Goulash, Bruxa. Panini con la porchetta di Amatrice e Torte di verdura. Dolci (Birramisu' e Panna cotta alla birra).



Ad accompagnare le degustazioni le selezioni musicali di dj del territorio: STEmc - AleDella - Faz - Natta&Frisbi insieme a RadiHop la radio web dedicata al mondo della birra.

Come nelle precedenti edizioni, per abbattere lo spreco e l’inquinamento da plastica, abbiamo deciso di sostituire il bicchiere usa e getta con il bicchiere riutilizzabile logato al prezzo di 3 euro. Chi fosse già in possesso del bicchiere ecologico è invitato a portarlo con se.

All'interno dell'evento ci saranno degustazioni guidate con Anna Borelli e il contest per HomeBrewer, ovvero per chi produce la birra a casa.

Evento organizzato dall'Associazione "Dal Mastro Birraio" e Mediaterraneo Servizi