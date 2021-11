"The Wine Revolution": a Sestri Levante decine di vignaioli da tutta Italia e dall'estero

Il 14 e 15 novembre 2021 a Sestri Levante si incontrano 65 vignaioli da tutta Italia e dall'estero per "The Wine Revolution" per dare vita a una due giorni di degustazioni, incontri e approfondimenti all'ex convento dell'Annunziata. Il grande protagonista sarà, ovviamente, il vino.

Il mondo del vino si è trasformato , e probabilmente muterà ancora: "The Wine Revolution" vuole essere una sintesi' di tutto cio' che negli ultimi 20 anni è successo e cambiato, dall' affermazione sempre più convinta e convincente delle pratiche naturali, a chi con grande coraggio ha riscoperto e dato lustro a vitigni e zone dimenticate, alle nuove distribuzioni che con un approccio innovativo basato sulla specializzazione e comunicazione hanno contribuito in maniera determinante all' attuale successo di tutto il movimento. L'evento è un'occasione per conoscere ,gli artefici, i produttori e le persone di questa rivoluzione.

Orari: domenica 14 dalle 11 alle 19 e lunedì 15 dalle 10,30 alle 18.

I biglietti costano 15 euro, ridotto 10.

