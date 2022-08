William Lenihan e Marc Copland Quartet sul palco di “Chiavari in Jazz”

Secondo appuntamento con “Chiavari in Jazz” edizione 2022. Venerdì 12 agosto in piazza Nostra Signora dell'Orto, William Lenihan, chitarrista di indubbia personalità, e Marc Copland, pianista tra i più noti al mondo, porteranno sul palco la loro musica internazionale, dove traspare tutta la forza della musica afro-americana che parte da New York, passa da St. Louis e approda nella modernità del jazz europeo. Lenihan e Copland hanno sviluppato un proprio linguaggio musicale fondendo le diverse esperienze personali che partono dalle radici del jazz fino ad arrivare alla musica classica contemporanea.

Numerose e prestigiose le collaborazioni e i progetti condivisi con i più grandi nomi della storia dal jazz mondiale: Gary Peacock, John Abercrombie Joe Lovano, John Scofield, Bill Stewart, Billy Hart, Randy Brecker, Bob Berg, Art Farmer, Curtis Fuller, Tom Harrell, David Liebman ed inoltre Jay Oliver, Bob Brookmeyer, Ron Carter, Tom Kennedy, Dave Weckl, Michael Brecker, Chick Corea, John Patitucci, Tony Grey, George Lewis, solo per citarne alcuni. Un concerto che si preannuncia come una scoperta di nuovi mondi legati alla musica jazz più innovativa.

La rassegna, organizzata dal Comune di Chiavari con la direzione artistica di Rosario Moreno e la produzione esecutiva del Jazz Club Chiavari, proseguirà nei giorni venerdì 19 con la cantante e pianista tedesca Olivia Trummer che sarà accompagnata da

Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, e venerdì 26 con il concerto di Tosca, l'artista che è unanimemente considerata da pubblico e critica una delle più grandi cantanti italiane.

I concerti, tutti ad ingresso gratuito, avranno inizio alle ore 21.

Oltre alla musica dal vivo, l'edizione 2022 di “Chiavari in jazz” vede l'allestimento della mostra fotografica dal titolo “4 Quarti in Jazz” ad opera del fotografo Roberto Cifarelli, fra i maggiori protagonisti della storia della fotografia dedicata alla musica afro-americana che racchiude il meglio di quattro fra i numerosi allestimenti realizzati dall'artista: “The Black Square”, “The Street of Jazz”, “High Key on Jazz” e “Doble”. L'esposizione è visitabile nel foyer dell'Auditorium San Francesco dal 10 al 28 agosto (esclusi i lunedì e martedì) con orario 17:30 - 20:30. L'ingresso è gratuito. L'autore sarà presente nei giorni: 10, 11, 12, 18, 19 e 28 agosto.