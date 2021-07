Rigenerazione urbana, infrastrutture e cura del territorio: Will Meets fa tappa a Genova

Will, community online che conta oltre 1 milione di followers su Instagram e Facebook e fenomeno social ed editoriale nato nel 2020, fa tappa a Genova con il tour Will Meets, organizzato in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia. Tre gli appuntamenti in programma.

Si inizia nel pomeriggio di venerdì 30 luglio, insieme al gruppo Good Morning Genova, con una passeggiata alla scoperta dei progetti di rigenerazione urbana che nei prossimi anni interesseranno il centro storico cittadino. La partenza è dai giardini Luzzati (piazza Giardini Luzzati 1), a piedi, alle 15. L’attività si concluderà entro le 17.30.

Sabato 31 luglio alle 14.30, invece, il team di Will prenderà parte insieme al FAI – Fondo per l’ambiente italiano alla visita dell’Abbazia di San Fruttuoso di Camogli, un bene della Fondazione, e a un’attività di contrasto al dissesto idrogeologico del vicino torrente, che sarà ripulito dai detriti. L’Abbazia, che si trova in una splendida insenatura affacciata sul mare di Portofino, raggiungibile solo a piedi o in barca, sorge su una fonte di acqua perenne. Nata nel X secolo come monastero benedettino, dal Cinquecento è stata proprietà della famiglia Doria.

Infine, domenica 1 agosto, presso Librìdo, il team di Will incontrerà la community locale. L’appuntamento è alle 18.45 in piazza dei Truogoli di Santa Brigida 29. Sarà un momento di ascolto e confronto in cui si parlerà anche di contrasto al rischio idrogeologico, di infrastrutture per lo sviluppo, di quali sono i temi che davvero interessano nel dibattito pubblico e di quale futuro i cittadini, soprattutto i giovani, immaginano per l’Europa.

Quella a Genova è la penultima tappa di Will Meets, il tour di ascolto in Italia, iniziato a fine giugno, per incontrare la community, uscire dalla bolla dei social e definire un piano editoriale più inclusivo. Il team di Will si è già fermato in numerose regioni italiane, dalla Sicilia al Piemonte, e concluderà il viaggio a Milano il 2 agosto.

Il progetto si svolge in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia, impegnato a sua volta a stimolare la partecipazione all'iniziativa della Conferenza sul futuro dell'Europa, piattaforma lanciata dall'Unione Europea per consultare i cittadini e consentire loro di condividere le proposte per il futuro dell'UE.