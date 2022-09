Why Not Electronic Music Festival a Casella: due giorni di musica con street food e area bimbi

Indirizzo non disponibile

Sabato 10 e domenica 11 settembre dalle 12 alle 24 Casella si scatena con dodici ore di musica non stop. Ampio repertorio che va dalla House, Progressive, Sperimentale, alla Techno e Music '90. In consolle Francesco Zappalà, Kighine, Pitta, Alessandro Tognetti, Erre, She Devil, Robin 48, Tumbler, Roberto Francesconi.

Previsti inoltre tanti eventi con stret food e la birra artigianale della fabbrica della birra. Per i bimbi molti gonfiabili, spettacolo & cartoons, bolle giganti. Infine Harry Potter con aule di magia, personaggi vestiti e campo Quidditch.

L'evento si svolgerà presso l'Area Expo, con ampio parcheggio esterno. Previsto servizio pullman da Genova (Cimitero Staglieno) e Taxi dalla Vallescrivia.