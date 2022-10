Whitney K in concerto ai Giardini Luzzati

Il folk blues urbano, notturno ed ebbro di Whitney K affonda le radici nelle piccole miserie e fragilità umane. Dopo il bellissimo “Two Years”, un nuovo breve album ci sorprende per le capacità compositive dell’artista.

È una antropofagia culturale, quella messa in atto da Whitney K nel suo nuovo progetto discografico “Hard To Be A God”. Lo si evince dal chiaro richiamo stilistico della copertina, un inquietante dipinto di Caro Deschênes raffigurante un cane che si alza in volo sopra i corpi defunti di Bob Dylan, Lou Reed e Kris Kristofferson. Solo cinque brani, resi incandescenti da un’ispirazione quasi catartica. Whitney K dialoga con le anime errabonde dei suoi numi tutelari, fino a carpirne i segreti e la profondità poetica, nutrendosi degli accordi e delle scenografie strumentali.

Nel lunare paesaggio dell’Area Archeologica dei Giardini Luzzati, alle 22 di venerdì 4 novembre, avverrà l’incontro ravvicinato con questo alieno d’oltreoceano.

