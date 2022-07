West Coast a Levante, musica e specialità culinarie a Casarza Ligure

Tigullio4Friends, l’associazione di musicisti e amanti della musica impegnata da anni nello sviluppo di progetti locali legati all’assistenza dei malati di SLA e delle loro famiglie, ha voluto partecipare alla rinascita della musica in quest estate 2022, organizzando per sabato 23 luglio una serata di festa a Casarza Ligure: si mangia, si beve e si suona!

West Coast a Levante prova a portare in riviera le atmosfere dei grandi festival della Summer Of Love della costa occidentale degli U.S.A. “È la prima edizione e parte volutamente un po’ in sordina per testare la nostra capacità di gestire un evento di questo tipo”, dice Giancarlo Podestà, consigliere di T4F e referente di AILSA per il territorio.

Si potrà cenare dalle 19 con le specialità culinarie di molti artigiani della zona, che hanno voluto partecipare in vario modo all’evento. Dalle 20:30 musica a volontà con moltissimi musicisti presenti. “Per questa prima edizione abbiamo voluto partire dai musicisti che tanto ci hanno aiutato in questi anni, per cui il festival ha più il sapore di una festa tra amici - dice Paola Staiano presidente di T4F - ma se il brand funziona abbiamo l’ambizione di portare nei prossimi anni in riviera qualche band anche di maggiore successo e richiamo, anche se lo spazio per i musicisti locali ci sarà però sempre, è un po’ il nostro marchio di fabbrica”.

Ci saranno Mauro Tau Andreoni, Fabrizio Bissio De Laurentis, Andrea Cordì, Luca Laurino, Guitar Ray AKA Renato Scognamiglio, Gioacchino Costa, Raimondo e Elena Veronese, Pino Solari, Bobby Soul AKA Alberto De Benedetti, Francesco Ghirlanda, la Acoustic Sherwood Band, Leo Girotti e Luca Guerrini e altri che si aggiungeranno strada facendo.

West Coast a Levante è un evento organizzato da Tigullio4Friends in collaborazione con il Comune di Casarza Ligure e MusicPro di Carasco, con l’aiuto indispensabile di numerosi sponsor locali e di moltissimi amici che si impegnano nelle attività dell’associazione. I musicisti e quanti lavoreranno negli stand partecipano a titolo completamente gratuito, coperte le spese vive tutto il ricavato sarà destinato al fondo che Tigullio4Friends ha creato per sostenere i progetti locali coordinati da ASL4. Seguiranno aggiornamenti sulle pagine social dell’associazione.