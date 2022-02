Carnevale al West Beach di Multedo con party in maschera e brunch

Dopo la pausa di inizio anno riparte all’insegna dell’allegria West Beach Genova, il villaggio sportivo-gastronomico-musicale sulla spiaggia di Multedo, con un doppio evento di Carnevale nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 febbraio, evento inaugurale della stagione

Sabato 26 febbraio

Carnevale West Beach 022 - Apericena e party mascherato

Dalle ore 20 apericena servita e open bar con formula all you can eat e drink senza limite di consumo e dalle 22, party in maschera con pentolaccia ‘hot’, dal contenuto dolce e malizioso’. Previsti premi per le maschere più creative e Happy Dj Set by Max Repetto (Radio Babboleo). Ingresso tutto compreso con apericena, open-bar e dj set 20 euro.

Domenica 27 febbraio

Carnevale sulla spiaggia: brunch famiglia e pomeriggio animazione bimbi

Domenica 27 febbraio “Carnevale in famiglia” a partire dalle ore 12 con brunch e pomeriggio di animazione bimbi con giochi e magia sulla spiaggia antistante al locale.

Gioco della pentolaccia, sfilata e premi per tutte le maschere. In caso di maltempo la festa si svolgerà al coperto. Ingresso tutto compresso (brunch e animazione) 15 euro, iscrizione bimbi senza brunch 5 euro.