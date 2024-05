Clean up the trails! Una giornata di trekking e pulizia lungo le mulattiere di Genova

Scarponcini e zaino in spalla, ma anche un paio di guanti e un sacco per la raccolta dei rifiuti: domenica mattina si parte per una giornata di trekking e pulizia lungo i sentieri genovesi. Ci si vede a largo Merlo, nel quartiere di Quezzi, alle 9, e si sale lungo le creuze e le mulattiere fino al Fore Richelieu, per poi fare rientro intorno alle 15.

Al cuore dell’iniziativa “Clean up the trails!” l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della responsabilità e della cura dell’ambiente che ci circonda. Ad organizzarla sono stati la società sportiva Sisport e Less Than 30’ From Home, grazie al patrocinio del Municipio III Bassa Val Bisagno.

Durante il percorso, si percorreranno i sentierie dei Forti orientali e si descriveranno le caratteristiche ambientali dell'area interessata. L’occorrente? Pranzo al sacco, un sacco della spazzatura e un paio di guanti. Per ulteriori informazioni si suggerisce di contattare l’indirizzo mail lessthan30fromhome@gmail.com