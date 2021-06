Weekend lungo di San Giovanni, cosa fare a Genova e dintorni

Per molti fortunati sarà un weekend lungo, grazie alla festa per il santo patrono San Giovanni che cade di giovedì, servendo quindi su un piatto d'argento un assist di quelli ghiotti per un ponte di quattro giorni. Il meteo dovrebbe essere per lo più favorevole (qui le previsioni), per cui diamo uno sguardo a quello che offrono città e provincia in termini di eventi.

Ce n'è un po' per tutti i gusti, dunque per una panoramica completa è possibile consultare l'agenda eventi.

1. Goa-Boa Preview

Due date per iniziare a "riscaldarsi" con questa edizione di ripartenza: venerdì 25 dalle ore 19, in concerto ci saranno Lo Stato Sociale, Post Nebbia e Legno (Villa Serra); sabato 26, invece, Motta, Lucio Corsi ed Eugenia Post Meridiem (Villa Serra). Scopri di più.

2- Festa di inizio estate ad Apparizione

La Pro Loco di Apparizione ha organizzato per giovedì 24 giugno 2021, una grande festa di inizio estate in piazza Don Attilio Canepa. In piazza saranno allestiti banchi alimentari, sarà possibile pranzare e cenare da asporto presso food truck (hamburger e fritti vari), il tutto accompagnato dalle birre prodotte dai birrifici Maccaia, di Montoggio e di Busalla e dalla musica pop rock del gruppo A-live fino a sera (ore 24). Scopri di più.

3. Mostra Mercato del Disco

La Mostra Mercato del Disco è da sempre l’evento per appassionati e cultori di musica, e nel 2021 torna al Porto Antico di Genova sabato 26 e domenica 27 giugno, sotto la tensostruttura di piazza delle Feste, in modo da essere al riparo dalle precipitazioni ma allo stesso tempo all'aperto. Scopri di più.

4. Doppio concerto di Beppe Gambetta a Santa Margherita

Torna il Guitar Summit di Beppe Gambetta alla 7ª edizione; la novità il concerto all’alba domenica mattina; sabato sera posticipo di un’ora per la partita Italia - Austria: sul palco il chitarrista di De Gregori e il sassofonista di Paolo Conte e Vinicio Capossela. Scopri di più.

5. Lilith Festival

Giunge alla decima edizione il Lilith Festival della Musica d'Autrice, in collaborazione con Giardini Luzzati Spazio Comune, Pepita Ramone, Centro Antiviolenza Mascherona, GoodMorning Genova.. Scopri di più.

6. Caccia al tesoro a tema Harry Potter

C'è l'atmosfera magica di un castello con sale, vetrate e... aule in cui si insegnano incantesimi e preparazione di pozioni. Avventure Cittadine propone una caccia al tesoro a tema Harry Potter nella cornice del Castello Coppedè di Genova Quarto. Scopri di più.

7. Balena Festival Preview

Tutti pronti per il ritorno del cetaceo più famoso d’Italia: il Balena Festival è in dirittura di arrivo e con lui un’estate di musica. Si parte venerdì 25 con il Balena Preview, che vedrà esibirsi Folcast e Farnese, nella cornice dei Giardini Luzzati. Scopri di più.

8. Gita in barca a Villa Durazzo Pallavicini

L'ultimo weekend di giugno, dalle 14 alle 18, i visitatori del Parco di Villa Durazzo Pallavicini potranno provare la meraviglia di solcare le acque del Lago Grande in barca, passando vicino al Tempio di Diana e sotto il Ponte Cinese, così come accadeva nella seconda metà dell'Ottocento. Scopri di più.

9. Festival Teatrale dell'Acquedotto

Il Festival Teatrale dell'Acquedotto prosegue con un doppio appuntamento nella maestosa cornice del Cimitero Monumentale di Staglieno. Sabato 26 e domenica 27 giugno, infatti, andrà in scena 'A volo d'angelo', lo spettacolo itinerante, condotto da Mauro Pirovano con gli allievi del Teatro dell'Ortica. Scopri di più.

10. Milo Manara. Un viaggio nel desiderio: la mostra

Al Porto Antico di Genova le opere di Manara prenderanno forma nella mostra 'Milo Manara. Un viaggio nel desiderio'. Cento opere originali affiancate da schizzi, bozzetti, studi, documenti rari e inediti e, per la prima volta in esposizione, le illustrazioni 'Lockdown Heroes' realizzate nel 2020, durante l'emergenza covid-19, a sostegno delle donne che hanno continuato a lavorare affinché la vita andasse avanti. Scopri di più.