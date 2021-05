Il meglio del weekend a Genova e dintorni: trail, escursioni, mostre, teatri, Festa della Mamma

Tornano i grandi eventi in Liguria, con l'avvicinarsi della bella stagione: i teatri riaprono le loro porte osservando tutte le regole di precauzione così come pure i musei, e non mancano le escursioni, i tour e lo sport all'aperto per apprezzare la primavera in tutta sicurezza. Da non dimenticare inoltre che domenica 9 maggio è la Festa della Mamma e sono stati pensati alcuni eventi per l'occasione. L'agenda completa del fine settimana è disponibile qui.

Andiamo a vedere 10 eventi da non perdere a Genova e provincia da venerdì 7 a domenica 9 maggio 2021:

1. Mostra "L'Italia di Magnum" a Palazzo Ducale

Apre giovedì 6 maggio la mostra fotografica dell'agenzia Magnum Photos (la più importante al mondo) che racconta storie grandi e piccole, personaggi e luoghi dell’Italia degli ultimi settant’anni, in un affascinante intreccio di immagini molto note e altre meno che compongono il tessuto sociale e visivo del nostro paese. Scopri di più: orari, biglietti, prenotazioni

2. "Solaris" al teatro Modena

Il teatro Modena di Sampierdarena riapre le sue porte con "Solaris" di David Greig, tratto dall’omonimo romanzo di Stanislaw Lem, in scena fino a domenica. Solaris è un pianeta ma anche una vera e propria creatura, un corpo celeste vivente che attraverso il suo immenso oceano cerca di comunicare con gli uomini attraverso i loro desideri. Scopri di più

3. "Grounded" di George Brant al teatro Ivo Chiesa

Si torna in scena all'Ivo Chiesa fino al 9 maggio con "Grounded" di George Brant. Messo in scena per la prima volta nel 2013, è un monologo sconvolgente che ha avuto un forte impatto sulla scena britannica e americana. Al centro della scena, una pilota dell'aviazione Usa che rimane incinta e dovrà smettere di volare, diventando pilota di drone. Scopri di più

4. StraWoman: la corsa collettiva per la Festa della Mamma

Sabato e domenica la StraWoman pensata per la Festa della Mamma si terrà in modalità virtuale: nessun limite territoriale in quanto le partecipanti potranno camminare o correre dove e con chi vorranno, iscrivendosi all'iniziativa e condividendo il tutto sui social con l'hashtag #strawoman e taggando @strawoman. Scopri di più

5. "Eva", tratto da Mark Twain, al teatro Il Sipario Strappato

Sabato sera ad Arenzano va in scena "Eva" con Mariella Speranza e Valeria Puppo, spettacolo di teatro e danza. Si racconta il periodo immediatamente successivo alla creazione: Eva è nei giardini dell'Eden, scopre l'incanto dello spettacolo della natura, è attratta da tutto ciò che non conosce e si incontra-scontra con Adamo. Scopri di più

6. StreeTour alla scoperta dei murales di Certosa

Venerdì ricomincia la stagione degli StreeTour alla scoperta dell'arte urbana sotto differenti punti di vista, con storie e aneddoti che si celano dietro i muri del progetto On The Wall a Certosa: 12 murales realizzati durante la prima tappa del progetto nel luglio-agosto 2019 a cui si sono recentemente aggiunte 2 new-entry. Scopri di più

7. A Camogli con Hemingway e gli altri: la visita guidata

Domenica visita guidata a Camogli tra parole e panorami d'autore: angoli nascosti, scorci insoliti, salite silenziose tra verde e blu per scoprire la cittadina, la sua storia e tradizioni, e il golfo Paradiso attraverso gli occhi dei grandi scrittori. Scopri di più

8. Â Zena de Faber: passeggiata nei caruggi in genovese

Venerdì pomeriggio passeggiata nei vicoli di Genova ispirata alla canzone "Creuza de ma" di Fabrizio De André: sarà un percorso interamente in genovese nei luoghi di alcune canzoni di Faber, un'opportunità per conversare in dialetto ascoltando i racconti sull'album, i luoghi e i protagonisti delle storie del grande cantautore. Scopri di più

9. Rievocazione storica Coppa Milano-Sanremo di auto d'epoca

Venerdì e sabato la rievocazione storica automobilistica Coppa Milano-Sanremo fa tappa a Rapallo, con sosta di auto d'epoca al porto turistico. Venerdì, ripercorrendo la celebre "Ruta", arriveranno a Portofino, mentre sabato ripartiranno da Rapallo per arrivare in centro a Genova. Scopri di più

10. Gran Trail Rensen: si torna a correre sulle montagne

Domenica si corre sulle montagne di Arenzano con il Gran Trail Rensen: il programma è forzatamente ridotto con una sola gara di 30 km, per rispettare le regole anti-covid, e tanti nomi di spicco che hanno deciso di prendere parte all'evento, come l'ex campione italiano Carlo Salvetti o il valdostano Franco Collè vincitore del Tor des Geants. Scopri di più