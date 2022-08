Weekend a Genova e dintorni: Carnevale estivo, aperitivi in battello, street food, silent disco e altro

È pieno di cose da fare il primo weekend di agosto 2022: tra sagre, cultura, musica, aperitivi sul mare, Carnevale estivo e visite guidate non ci si annoia di certo.

Andiamo allora a vedere i 10 eventi più gettonati del weekend, ricordando che a questo link si può trovare l'intera agenda del fine settimana. Per gli appassionati di cinema, invece, qui la programmazione delle sale genovesi (ma d'estate è bello anche concedersi una serata in uno dei numerosi cinema all'aperto che animano la città, l'elenco qui.

1. Beppe Gambetta si racconta a Santa Margherita Ligure

Venerdì sera il nuovo show basato sull'autobiografia del celebre chitarrista genovese, a cura del Teatro Pubblico Ligure, con Beppe Gambetta e Andrea Nicolini. Scopri di più

2. Carnevale estivo anni '50 ad Arenzano

Domenica ad Arenzano tirna il Carnevale estivo con una giornata di festa interamente a tema anni '50, dj set, schiuma party e lancio della torta. Premi per le maschere più belle. Scopri di più

3. Aperitivo 'tiki' in battello

Sabato sera si parte da calata Falcone Borsellino per un aperitivo in battello a tema 'tiki' con collane di fiori, drink esotici, nachos e burritos sul mare di Genova. Scopri di più

4. "All that music" a Villa Bombrini

Due serate musicali a Villa Bombrini sabato e domenica con i gruppi Radici a Sud e Mala Hosa Klezmer Balkan Music. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Scopri di più

5. Thai Culture Fest con mercatini e gastronomia

Torna sabato e domenica il Thai Culture Fest nel bosco della Giaia di Loco di Rovegno: mercato tipico thai, gastronomia e artigianato tradizionale, bagno di gong e spettacoli di danza. Scopri di più

6. Fabrizio Casalino e street food a Cogoleto

Venerdì sera il comico dei Pirati dei Caruggi si esibisce sul palco del Molo Speca con "Fin qui tutto bene", mentre nelle vie del centro del paese i ristoraotri distribuiranno street food. Scopri di più

7. Silent disco a Sestri Levante

Venerdì sera torna l'appuntamento con la silent disco nella Baia del Silenzio di Sestri Levante che per l'occasione si riempirà di cuffie colorate per ballare in spiaggia senza disturbare. Scopri di più

8. Giro del mondo in 80 vicoli: il tour

Domenica arriva un tour nel centro storico di Genova che porterà a fare un giro del mondo senza allontanarsi dalla città, alla scoperta di minareti arabeggianti, mercerie di Broadway e tanto altro. Scopri di più

9. Sagra del Cinghiale a Campo Ligure

Da venerdì a lunedì torna la Sagra del Cinghiale organizzata dalla Croce Rossa con piatti come ravioli, stufato, polenta e tanto altro, nel Palazzetto dello Sport. Scopri di più

10, Festa in spiaggia a Voltri

Sabato a Voltri arriva il "Funky beach party" organizzato dal bar Etoile sulla spiaggia davanti al lungomare Roberto Bruzzone. Ingresso gratuito, musica e drink. Scopri di più