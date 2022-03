Weekend, il meglio a Genova e dintorni: concerto per Sant'Egidio, teatri, sagre, mercatini e altro

Solidarietà, cultura, eventi all'aria aperta e sagre: questi sono i principali eventi del primo weekend di marzo a Genova e provincia, per non annoiarsi mai. Andiamo allora a vedere le iniziative più gettonate sul territorio, tenendo conto che qui si può visualizzare l'agenda completa e che già questo fine settimana iniziano diversi eventi sulla Giornata della Donna. Per gli appassionati di cinema, a questo link è disponibile la programmazione nelle sale genovesi.

1. "Humans", il concerto per Sant'Egidio

Venerdì sera sul palco del Carlo Felice concerto con John Axelrod e Andrea Lucchesini per la Comunità di Sant'Egidio, a favore dei corridoi umanitari per profughi. Scopri di più

2. "Grounded" al teatro Ivo Chiesa

Fino a domenica il teatro ospita "Grounded" di George Brant, monologo su una pilota dell'aviazione statunitense che scopre, con i droni, un altro modo di fare la guerra. Scopri di più

3. Rumore del Silenzio Wall of Dolls

Sabato Genova apre la manifestazione sull'8 marzo che farà poi tappa in altre città, con Jo Squillo, Francesca Carollo, Enzo Paci, l'ex Miss Italia Nadia Bengala e Francesca Colombo. Scopri di più

4. Festa del Giardino

Domenica mercatini, scambio di semenze, talee, piante, attrezzi da giardino, dimostrazioni ma anche bookcrossing, merenda e sangria a Torrazza di Sant'Olcese. Scopri di più

5. StraWoman: la corsa per l'8 marzo

Sabato e domenica si potrà camminare o correre dove si vuole, con la maglia ufficiale di StraWoman, per celebrare l'8 marzo, postando poi le fotografie sui social. Scopri di più

6. Sagra dei Carciofi a San Desiderio

Sabato e domenica alla fattoria didattica Il Ciliego di San Desiderio arriva la Sagra dei Carciofi: enogastronomia ma anche esposizione animali, animazione, ballo e altro. Scopri di più

7. Sfilata di Carnevale a Bolzaneto

Sabato sfilata carnevalesca organizzata dal Civ "Il Borgo" con Dragon Night e i negozi genovesi: tour del quartiere in maschera con pentolaccia, gonfiabili e altro. Scopri di più

8. Mercato dei Produttori

Sabato e domenica parte l'appuntamento da Eataly con il Mercato dei Produttori: ospiti i piccoli e piccolissimi produttori del territorio con i loro prodotti locali e tradizionali. Scopri di più

9. Al Sipario Strappato inizia il mese dedicato alle donne

Sabato sera al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano va in scena "Brava (per essere un pugile)" di Laura Formenti. La pièce inaugura un mese di spettacoli al femminile in onore dell'8 marzo. Scopri di più

10. Escursione tra punta Manara e la Baia del Silenzio

Domenica escursione su un anello che da Sestri Levante porta al sentiero litoraneo di punta Manara, uno degli itinerari più completi della riviera ligure, un luogo magico per un'escursione semplice. Scopri di più