Weekend lungo, i migliori eventi a Genova e provincia: Halloween, Tartufando, fiere, Bruciabaracche e altro

Si avvicina il weekend lungo di Halloween e sono veramente tante le iniziative pensate per l'occasione. Ma ci sono anche tantissimi altri eventi, tra teatri, gastronomia, musica e tanto altro.

Vediamo i dieci eventi più gettonati, tenendo conto che il calendario eventi si può vedere qui.

1. Sguardi

Da venerdì a domenica tre giorni di spettacoli, visite guidate, laboratori, dj set, eventi di Halloween e iniziative di cittadinanza attiva nel centro storico di Genova. Scopri di più

2. Busalla come Hogwarts

Lunedì pomeriggio Villa Borzino a Busalla si trasforma nel maniero dei Malfoy, gli antagonisti di Harry Potter, per un'avventura magica per i più piccoli. Scopri di più

3. Bruciabaracche al Politeama

Si ride al teatro Politeama Genovese venerdì e sabato sera con i Bruciabaracche, otto famosi artisti del collettivo comico genovese, nel loro spettacolo "Ritorno al futuro". Scopri di più

4. Ghost Tour

Da venerdì a domenica nei caruggi di Genova tornano i Ghost Tour, visite guidate nel centro storico per adulti e per la prima volta anche per bimbi alla scoperta delle storie da "brivido". Scopri di più

5. Nozze da Sogno: la fiera sposi

Sabato e domenica ai Magazzini del Cotone del Porto Antico arriva la nuova fiera dedicata al mondo degli sposi con oltre 50 professionisti del settore. Scopri di più

6. "Voyage Optique" alla Sala Mercato

Domenica concerti, dj set e rappresentazioni artistiche di teatro, danza e circo alla Sala Mercato di Sampierdarena per "Voyage Optique" di Electropark. Scopri di più

7. Tartufando

Stand dedicati al tartufo e locali con menu dedicati, nel centro storico di Genova, con il secondo e ultimo weekend di "Tartufando", da venerdì a domenica. Scopri di più

8. Masterclass Concert del Gimyf

Sabato sera a Palazzo Spinola gala lirico organizzato dal Gimyf per piano e voce solista con arie d'opera tratte dai capolavori di Puccini, Verdi e Mascagni. Scopri di più

9. Transumanza, escursione con asini, mercatino all'Aveto

Sabato e domenica nelle Valli del Parco dell'Aveto torna la transumanza, evento di chiusura della stagione estiva, con tanti eventi. Scopri di più

10. Concerto di beneficenza per il canile di Monte Contessa

Sabato sera a Genova concerto, aperitivo vegan e raccolta di cibo secco, coperte, asciugamani e tutto ciò che può essere utile agli ospiti del canile. Scopri di più