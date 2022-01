Weekend, gli eventi a Genova e dintorni: gastro tour, Virginia Raffaele, brandacujun, escursioni, teatri e tanto altro

Gastronomia, escursioni, cultura: c'è tanto da fare nel weekend in arrivo a Genova e dintorni, diamo un'occhiata ai dieci eventi più gettonati, tenendo conto che qui c'è l'agenda completa. Se siete interessati al cinema, la programmazione si può trovare qui.

Da non perdere, inoltre, per non dimenticare, tutti gli eventi programmati per il Giorno della Memoria 2022, non solo giovedì 27 ma anche nel fine settimana.

1. Virginia Raffaele al Politeama

Fino a domenica al Politeama Genovese è in scena la comica e imitatrice Virginia Raffaele con il suo spettacolo "Samusà", un racconto per far divertire, emozionare e commuovere. Scopri di più

2. "La serva padrona/Trouble in Tahiti" al Carlo Felice

Debuttano in dittico al teatro Carlo Felice, da venerdì, "La serva padrona" di Giovanni Battista Pergolesi, e "Trouble in Tahiti", su musica e libretto di Leonard Bernstein. Scopri di più

3. Zena in bag

Sabato, accompagnati da una guida turistica abilitata, si andrà alla scoperta dei caruggi e di alcune botteghe storiche di Genova assaggiando specialità km zero. Scopri di più

4. Escursione solidale al rifugio Antola

Sabato escursione (passando in zona libera) al rifugio Antola con il proposito di aiutare le realtà locali colpite dalle restrizioni per limitare la peste suina. Scopri di più

5. "Baccanti" di Euripide al teatro Ivo Chiesa

Fino a domenica in scena al teatro Ivo Chiesa "Baccanti" di Euripide, tragedia ambientata in questa versione nella stanza di un museo infestato da presenze malefiche, con musica elettronica. Scopri di più

6. "Che Branda de Cujun" tra brandacujun e specialità portoghesi

Per i 15 anni di Eataly sabato e domenica sarà protagonista il baccalà con il brandacujun e i piatti portoghesi di Marilia Oliveira del ristorante "O Boteco do Bonde Amarelo". Scopri di più

7. Escursione nella cittadella antiaerea

Sabato gli esperti del Centro Studi Sotterranei Genova guideranno gli escursionisti nel suggestivo ricovero anni '40 ricavato dentro la collina di Coronata. Scopri di più

8. Enzo Paci al Teatro Sociale di Camogli

Venerdì il comico Enzo Paci, tra i protagonisti della fortunata serie tv Rai "Blanca", approda al Teatro Sociale di Camogli con il suo spettacolo "I soliti mostri". Scopri di più

9. "Arianna porta scompiglio" al Teatro della Tosse

Venerdì e sabato in scena la storia di Arianna, costretta a subire la propria bellezza in un piccolo paese: tutto si complica quando la ragazza scopre di amare una donna. Scopri di più

10. Birdwatching tra i pavoni ad Arenzano

Domenica appuntamento con le guide del Parco del Beigua nel parco di Arenzano per una giornata all'insegna del birdwatching, dai pavoni a tutte le altre specie. Scopri di più