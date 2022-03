Weekend, il meglio a Genova e dintorni: Giornate Fai di Primavera, fiere, sagre, trail, merenda antica, Hogwarts Express e altro

Tra fiere, sagre, e cultura, sono in programma tanti eventi per l'ultimo weekend di marzo: andiamo a vedere allora 10 appuntamenti da non perdere da venerdì 25 a domenica 27 marzo, senza dimenticare che qui si può trovare l'agenda completa e per gli amanti del cinema è disponibile la programmazione nelle sale genovesi.

1. Giornate Fai di Primavera

Sabato e domenica torna l'evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, con luoghi solitamente inaccessibili visitabili a contributo libero. Scopri di più

2. Trail di Portofino

Domenica si corre nella natura per scoprire località dalla bellezza favolosa, gemme geologiche, botaniche e naturalistiche. Ci saranno anche camminate non competitive. Scopri di più

3. "La vita davanti a sé" con Silvio Orlando all'Ivo Chiesa

Da venerdì a domenica al teatro Ivo Chiesa arriva "La vita davanti a sé" con Silvio Orlando. Il libro da cui è tratta la pièce è lo stesso da cui è stato tratto anche il film Netflix. Scopri di più

4. "Manon Lescaut" al Carlo Felice

Da venerdì torna in scena al Carlo Felice, dopo 14 anni, l'opera di Puccini, con una produzione dedicata alla memoria del grande soprano pesarese Renata Tebaldi. Scopri di più

5. Fiera di Sant'Antonio e Agricola a Chiavari

Sabato e domenica due fiere in due giorni a Chiavari per un totale di più di 500 banchi di merci varie per le strade della cittadina rivierasca. Scopri di più

6. Genova Hogwarts Express e Antola Experience

Sabato torna il magico trenino dedicato ai fan di Harry Potter, questa volta in edizione speciale "green" in collaborazione con il Parco dell'Antola. Scopri di più

7. Sagra dello Stoccafisso a San Desiderio e della Farinata a Pegli

Sabato e domenica due giorni di Sagra dello Stoccafisso nella fattoria didattica "Il Ciliegio" con menu all you can eat, mentre a Pegli c'è la Sagra della Farinata.

8. Merenda antica raccontata dai pescatori

A Voltri sabato 'merenda antica' raccontata dai pescatori del borgo Gattega ai bambini, con figuranti in costume alla scoperta di danze di un tempo. Scopri di più

9. "Action Ucraina" ai Luzzati

Venerdì ai Giardini Luzzati giornata dedicata alla cultura ucraina con l'artista Maria Chiara Calvani, tra racconti di viaggio e punto raccolta beni di prima necessità. Scopri di più

10. Escursione sulle tracce dei cavalli selvaggi

Domenica escursione nei dintorni del lago di Giacopiane con la guida del Parco dell'Aveto, sulle tracce dei cavalli selvaggi per seguire gli spostamenti dei branchi. Scopri di più