Weekend, il meglio a Genova e dintorni: Entierro de la Sardina, Festa della Focaccia di Recco, Festa dello Sport, mostra dei Lego e tanto altro

Spettacoli, sport, gastronomia, cultura, fiere, insomma di tutto e di più per il weekend che va da venerdì 20 a domenica 22 maggio a Genova e provincia. Cresce l'attesa per la prima edizione dell'Entierro de la Sardina in centro, e poi la classica Fiera di Santa Zita, la gettonatissima Festa della Focaccia di Recco, la Festa dello Sport, l'esposizione dei Lego e tanto altro.

Andiamo allora a vedere insieme 10 eventi da non perdere tenendo conto che a questo link si trova l'agenda con tutte le iniziative del fine settimana.

1. Entierro de la Sardina

Sabato in centro sfilata in costume, falò, paella per tutti e fuochi d'artificio in occasione della festa che celebra il gemellaggio tra Genova e Murcia. Scopri di più

2. The Start Swim Zena

Domenica parte da Boccadasse la tappa inaugurale della settima edizione di Italian Open Water Tour, giro d'Italia a nuoto in acque libere. Scopri di più

3. Festa dello Sport

Da venerdì a domenica appuntamento al Porto Antico con la Festa dello Sport, tre giorni in cui chiunque potrà provare le tante attività che partecipano. Scopri di più

4. Festa della Focaccia di Recco

Domenica torna la gettonatissima Festa della Focaccia di Recco con eventi per grandi e piccini e naturalmente la degustazione gratuita della focaccia. Scopri di più

5. "Acoustic Night" con Beppe Gambetta

Da giovedì a domenica torna l'Acoustic Night al teatro Ivo Chiesa con Beppe Gambetta padrone di casa e tanti ospiti come Harry Max. Scopri di più

6. Fiera di Santa Zita

Un altro evento molto sentito è la fiera che domenica torna ad animare la Foce, con 180 banchi di merce varia per gli amanti dello shopping. Scopri di più

7. ExhiBricks: i Lego in esposizione

Sabato e domenica torna "ExhiBricks", esposizione di collezioni e opere originali costruite con mattoncini Lego a Villa Bombrini. Scopri di più

8. Torna Fish & Djs in Darsena

House music da ballare assaggiando una frittura di pesce e rilassandosi sulla banchina: venerdì in Darsena torna Fish & Djs. Scopri di più

9. Mare & Mosto a Sestri Levante

Domenica e lunedì nell'ex convento dell'Annunziata torna la manifestazione sul vino, sull'olio e sui sapori del territorio ligure. Scopri di più

10. Distinguished Gentleman's Ride

Domenica "gentiluomini" e "gentildonne" tornano in sella alle loro moto per la sfilata benefica, al fine di raccogliere fondi contro il cancro. Scopri di più