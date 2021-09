Weekend a Genova e dintorni: festa della birra, concerti, dj set e tanto altro

Ultimo fine settimana dell'estate con tanti eventi a Genova e dintorni. Il meteo non dovrebbe essere dei migliori, ma gli spunti per trascorrere un po' di tempo libero non mancano. Senza dimenticare che in questi giorni alla fiera del mare è in corso il salone nautico.

Andiamo allora a vedere insieme dieci eventi da non perdere, tenendo conto che l'agenda completa del fine settimana si può consultare qui.

1. Venerus l'incantatore al Porto Antico

Venerus è in concerto a Genova venerdì 17 settembre 2021 al Porto Antico, Arena del Mare, nell'ambito del Goa-Boa Festival. “Magica Musica”, il disco d’esordio, è un viaggio spazio-temporale, tra atmosfere oniriche e mondi incantati. Scopri di più.

2. "Quarto Pianeta Festival" all'ex ospedale psichiatrico

“RIcReazione” è il titolo della manifestazione che vuole sottolineare le tante potenzialità di questo luogo che ormai da anni è diventato un polo culturale aperto, accogliente e inclusivo, dove convivono funzioni sanitarie, con una fitta rete di cittadini volontari impegnati in diversi laboratori. Scopri di più.

3. Anteprima del Paganini Genova Festival 2021

Dal 10 al 29 settembre a Genova va in scena Paganini e dintorni, anteprima del Paganini Genova Festival 2021. Sabato 18 Settembre, ore 21 - Genova, Oratorio di San Filippo | Paganini per tutti con Carlo Aonzo (mandolino), Giulio Plotino (violino). Domenica 19 Settembre a Camogli, Teatro Sociale, ore 18, Paganini e il suo tempo; ore 21 Ai Watanabe, pianoforte (vincitrice Concorso di Albenga). Scopri di più.

4. 'Birrando a Nervi', tre giorni fra 'bionde' e street food

La festa della birra si svolge in piazza Duce degli Abruzzi, dove ha sede il municipio. Sarà possibile gustare anche panini, fritture e le altre prelibatezze dello street food d'autore. Scopri di più.

5. Festa di fine estate ai Truogoli

Giornata ricca di eventi, sabato 18, in piazza dei Truogoli di Santa Brigida. Gran finale, dalle 18.30 alle 21, con il concerto dal vivo di Andrea Celeste e Alessandro Collina (duo piano e voce). Scopri di più.

6. Concerto jazz in piazza San Matteo

Tornano i concerti di 'Time Out', la rassegna musicale che Civ Casana porta in alcune delle location più suggestive del centro storico. Due gli appuntamenti, entrambi all'insegna del jazz, previsti sul sagrato di piazza San Matteo: il primo venerdì 17 settembre dalle 19 alle 21 con il concerto del Ges Trio. Scopri di più.

7. Visite a Villa Durazzo Pallavicini

Sabato 18 settembre alle ore 20:30 la Direttrice di Villa Durazzo Pallavicini, terrà una visita in notturna dal carattere molto suggestivo. La visita ripercorre nel buio il percorso iniziatico di stampo esoterico-massonico ideato dal Marchese Pallavicini. Domenica altra possibilità di scoprire questo meraviglioso parco alle 15. Scopri di più.

8. Settimana europea della mobilità sostenibile

Anche quest'anno Fiab ha organizzato un ricco programma di iniziative che hanno come filo conduttore la ciclabilità. Tra gli eventi in programma spiccano 'Pedali nella Notte', un giro serale collettivo in bicicletta alla scoperta dei percorsi ciclabili cittadini; il campanello donato a tutti coloro che il 17 settembre, giornata nazionale del bike-to-work, si presenteranno in piazza De Ferrari in sella alla propria bicicletta. Scopri di più.

9. Electropark

Non solo musica: la terza parte della stagione di Electropark 2021 è anche teatro, è danza, è circo, è arte e chi più ne ha più ne metta. Scopri di più.

10. StraWoman, corsa al femminile per festeggiare la fine dell'estate

Il 18 e 19 settembre torna la StraWoman in un'edizione straordinaria per festeggiare la fine dell'estate: in questo fine settimana, contemporaneamente in tutto il mondo, si potrà camminare o correre con la t-shirt ufficiale della StraWoman e condividere una giornata di sport e divertimento. La partenza, il percorso e la distanza saranno scelti dai partecipanti che potranno condividere i propri chilometri percorsi su Podium, piattaforma online che, al termine dell’evento, stilerà una classifica. Lontani, in perfetta sicurezza, ma uniti per colorare di rosa tutte le città del mondo. Scopri di più.