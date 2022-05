Weekend ricco tra Frecce tricolori, Rolli Days, Pegli Freestyle Show e molto altro

il nostro consueto elenco di 10 eventi da non perdere, tenendo conto che qui c'è il calendario intero del fine settimana. Per gli appassionati di cinema, a questo link la programmazione nelle sale genovesi.

1. Frecce tricolori a Genova

Era dal 28 giugno 2009 che i Genovesi non avevano la possibilità di godere di uno spettacolo unico (e gratuito), trenta minuti di raffinata tecnica acrobatica. L'appuntamento è fissato per domenica 15 maggio 2022, dalle 16.30 in corso Italia. Scopri di più.

2. Tre giorni di Rolli Days

Scoprendo i palazzi genovesi, Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 2006, le persone potranno immergersi nel mondo in cui sono nate le tante splendide opere d'arte visibili ancora oggi in città. Scopri di più.

3. Notte europea dei musei

Sabato 14 maggio va in scena la dodicesima edizione della Notte Europea dei Musei con un programma ricco per tutti. Laboratori per bambini e famiglie, concerti, visite guidate, dimostrazioni sportive, letture per andare alla scoperta del ricchissimo patrimonio culturale della città. Scopri di più.

4. Gp Days: tre giorni per ricordare Giorgio Parodi, cofondatore di Moto Guzzi

Dal 13 al 15 maggio arrivano i GP Days, evento in ricordo di Giorgio Parodi, cofondatore della Moto Guzzi nel 1921. Tanti gli appuntamenti previsti fra i quali esposizione di moto d’epoca, street food, sfilate di motoveicoli e a conclusione l’esibizione delle Frecce Tricolori. Scopri di più.

5. Abracadabra Festival a Villa Serra

Villagio del magico, del fantasy, dello storico, del bizzarro, del musicale e dell’insolito. A Villa Serra si può volare sulle ali della fantasia, in un weekend tutto speciale, all'insegna del divertimento che si ammanta di mistero, spaziando attraverso numerose aree e temi. Scopri di più.

6. Sagra della farinata a Pegli

Torna la Sagra della Farinata P.O.P. (Prodotto di Origine Pegliese) in occasione della manifestazione Pegli Freestyle. Dalle 12 fino alle 20, in queste due giornate, verrà servita la farinata preparata dai sapienti "fainotti" di Pegli nei forni a legna. Appuntamento sul lungomare in largo Calasetta. Scopri di più.

7. Pegli Freestyle Show

Dopo due anni di sosta 'obbligata' si ritorna a guardare in cielo verso le meravigliose evoluzioni di Vanni Oddera e il team Daboot. Questo è cio che accadrà al Pegli Freestyle Show. Scopri di più.

8. Enzo Paci al Sipario Strappato

Sabato 14 maggio alle 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva il comico Enzo Paci (reduce dal successo della serie tv “Blanca” su Rai Uno) con “I soliti mostri”. Testi Enzo Paci e Matteo Monforte, sul palco Enzo Paci e Romina Uguzzoni. Scopri di più.

9. "Jesus Christ Superstar" al Politeama

Il 13 e 14 maggio al Politeama Genovese torna il celebre musical "Jesus Christ Superstar" con l'interprete originale del film, Ted Neeley. Accanto a lui, nel ruolo di Erode, Frankie Hi-Nrg. Scopri di più.

10. Riviera International Film Festival

Ultimi due giorni del Riviera International Film Festival a Sestri Levante, la rassegna dedicata al cinema indipendente che ogni anno mette in mostra i migliori film dei registi under 35 e i più significativi documentari a tema ambientale. Scopri di più.