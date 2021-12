Weekend a Genova e dintorni: mercatini, polentata, focaccia al formaggio, sport e tanto altro

Si avvicina il Natale e aumentano gli eventi a tema: tra mercatini, fiere ed eventi per grandi e piccini, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ma poi ci sono anche teatri, sport, visite guidate, e molto altro.

Andiamo allora a vedere gli eventi più gettonati del weekend dal 10 al 12 dicembre 2021, tenendo conto che l'agenda completa è disponibile qui.

1. Mercatale

Da sabato e fino all'antivigilia di Natale tornano le casette in legno del Cna Genova in piazza De Ferrari andando così ad aggiungersi ai mercatini presenti in città. Scopri di più

Scopri tutti i mercatini di Natale a Genova e provincia

2. Festival Internazionale di doppiaggio "Voci nell'ombra"

Domenica serata d'onore del festival con premiazione dei doppiatori che riceveranno gli Anelli d'Oro e il premio "Claudio G. Fava" alla carriera a Palazzo Ducale. Scopri di più

3. "Arsenico e vecchi merletti" al teatro Ivo Chiesa

Fino a sabato due tra le più grandi attrici della scena italiana, Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini, nel capolavoro d'ironia dalle tinte noir e grottesche di Joseph Kesselring. Scopri di più

Teatro: tutti gli eventi

4. Christmas Street Food Festival a Nervi

Fino a domenica Nervi ospita il Christmas Street Food Festival con tanto cibo di strada per tutti. Ci sarà anche il villaggio di Babbo Natale con elfi e folletti per la gioia dei bimbi. Scopri di più

6. Diecimila insieme: la corsa per aiutare Airc

Sabato mattina alla pista della Sciorba si ricorda Danilo Pedretti con la corsa "Diecimila insieme", organizzata da AppNRun e che aiuterà Airc nella sua lotta contro il cancro. Scopri di più

7. Fiera di Natale a Rivarolo tra mercatini e focaccia al formaggio

Sabato e domenica il Dlf Genova a Rivarolo ospita il mercatino di Natale con artigianato, gastronomia, stand delle associazioni, focaccia al formaggio e intrattenimento. Scopri di più

8. Alla scoperta del rifugio antiaereo di Campi

Sabato si va alla scoperta del più grande rifugio antiaereo di Genova, una vera e propria cittadella sotterranea a ponente, insieme al Centro Studi Sotterranei. Scopri di più

9. Natale ad Apparizione tra cuculli, vin brulé e polentata

Sabato e domenica mercatino di Natale e poi numerosi stand gastronomici con cuculli, fritti, vin brulé e altro. E poi, sabato sera e domenica a pranzo polentata. Scopri di più

10. Natale a Sampierdarena tra luna park, zucchero filato e pop corn

Sabato in via Rolando stand giochi, luna park, laboratori creativi, sfilata magica di Natale, animazione a tema, e poi zucchero filato e pop corno per tutti. Scopri di più