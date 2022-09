Weekend a Genova e dintorni: Festival della Comunicazione, Fabri Fibra, Oktoberfest, Sagra dello Stoccafisso e altro

Il mese di settembre prosegue con tanti eventi pronti a non far rimpiangere la fine dell'estate sempre più prossima. Tanti gli appuntamenti in programma tra concerti, teatro, sagre, festival, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

1. Festival della Comunicazione di Camogli

Tantissimi ospiti illustri per l'atteso ciclo di incontri che quest'anno ha come tema la libertà. Scopri di più

2. David Garrett in concerto al Carlo Felice

Dopo il rinvio del concerto inizialmente previsto nel 2020, sabato arriva finalmente a Genova il celebre violinista. Scopri di più

3. Genova Comics & Games

Torna sabato e domenica a Sestri Ponente l'evento dedicato agli amanti di fumetti, cosplay, videogiochi, gadget e giochi di ruolo. Scopri di più

4. Oktoberfest

Dopo due anni di stop, primo weekend per l'evento birrario in stile bavarese che si concluderà il 25 settembre in piazza della Vittoria a Genova. Scopri di più

5. Fabri Fibra al Porto Antico per il Goa Boa Festival

Domenica all'Arena del Mare il rapper proporrà i successi di sempre e i brani del nuovo album “Caos”. Scopri di più

6. Festa della Solidarietà e Sagra dello Stoccafisso

Edizione 34 per l'evento organizzato a Struppa dall'Associazione GAU, appuntamento sabato e domenica con cibo e musica. Scopri di più

7. Expò della Valpolcevera

Da venerdì a domenica tanti eventi tra intrattenimento, commercio, sport, prodotti locali, tradizioni, didattica ed enogastronomia. Scopri di più

8. Giornata del Panorama del FAI all'Abbazia di San Fruttuoso

Domenica in programma speciali visite guidate per approfondire l’evoluzione storico-architettonica della struttura e del borgo di San Fruttuoso. Scopri di più

9. “Alle Ortiche Festival” alle Serre di San Nicola

Da venerdì a domenica tre giornate di mostre, workshop, laboratori per bambini, cinema, musica e buon cibo. Scopri di più

10. Why Not Electronic Music a Casella

Sabato e domenica con musica non stop, street food e area bimbi. Scopri di più