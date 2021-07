Weekend, i migliori eventi a Genova e dintorni: Max Gazzè, Willie Peyote, mercatini, street food e tanto altro

Arriviamo al secondo weekend di luglio 2021, e iniziamo ad entrare nel vivo dei festival cittadini, ma anche di altri eventi per passare il tempo all'aperto: mercatini, bancarelle, feste, street food. Per non parlare della cultura e della natura, tra manifestazioni, teatri, escursioni e tanto altro.

Andiamo allora a vedere insieme come di consueto 10 eventi da non perdere questo fine settimana. Per consultare l'agenda completa si può cliccare qui.

1. Max Gazzè in concerto a Nervi

Nell'ambito del Nervi Music Ballet Festival 2021, venerdì sera arriva in concerto nel capoluogo ligure Max Gazzè con il suo tour "La matematica dei rami". Scopri di più

2. Willie Peyote in tour al Porto Antico

Sabato sera a Genova sul palco dell'Arena del Mare arriva Willie Peyote con il "Mai Dire Mai Tourdegradabile" (con il brano "Mai dire Mai" ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo). Scopri di più

3. Torna il Genoa International Music Youth Festival

Domenica sera al Porto Antico prende il via la terza edizione del Gimyf con il concerto "Noche Criolla" realizzato in collaborazione con il Consolato Generale Del Perù. Scopri di più

4. Festival dello Spazio di Busalla

A Busalla da giovedì a domenica si terrà la quinta edizione del Festival dello Spazio: dall'acqua nello spazio alla Space Economy, tanti i temi di cui parleranno ricercatori, astronauti e divulgatori. Scopri di più

5. "Il Fu Mattia Pascal" in piazza San Matteo a Genova

Per la 25esima edizione del “Festival in una notte d'estate” di Lunaria Teatro venerdì e sabato in piazza San Matteo arriva "Il Fu Mattia Pascal" dal romanzo di Luigi Pirandello. Leggi di più

6. Abracadabra Festival a Sant'Olcese

Sabato e domenica torna a Villa Serra la kermesse per gli appassionati del mondo magico: spettacoli teatrali, musica dal vivo, street food, laboratori, tutto su magia, esoterismo, divinazione. Scopri di più

7. Street Food Quality e mercatino a Pegli

Da giovedì a domenica sul lungomare di Pegli bancarelle e food truck che offriranno cibo da strada. Sabato e domenica c'è anche Peglingusto con bancarelle di gourmet e di creatività. Scopri di più

8. Festa popolare della Pro Loco Cornigliano Ligure

A Villa Bombrini da giovedì a domenica torna la festa con spettacolo dal vivo e non solo. Dalle 19 saranno aperti gli stand gastronomici, con pizza e altre offerte di street food. Scopri di più

9. Il "campo" di Fabrizio e la piazza di Don Gallo

Sabato sera si inaugura la prima rassegna di musica e spettacolo dedicata a De André che avrà come sede piazza Don Andrea Gallo a Genova. Sabato si parte con "L'Indiano scende in campo" con i London Valour. Scopri di più.

10. Escursione sull'Argentea sotto le stelle

Sabato escursione serale su un sentiero che inizia al Passo del Faiallo e porterà sull'Alta Via dei Monti Liguri e sulla cima del monte Reixa per ammirare il tramonto. Scopri di più