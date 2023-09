Weekend a Genova e dintorni: Sagra del Fuoco, Oktoberfest, Festival della Comunicazione, Expo Valpolcevera e altro

Eventi di primo piano in questo fine settimana di settembre, per un'estate che non vuole mollare la presa. Grande attesa per la Sagra del Fuoco a Recco, mentre gli amanti di birra e gastronomia bavarese si concentreranno sull'Oktoberfest che ha appena aperto i battenti a Genova. Dalle sagre ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, concerti, fiere, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo, si consiglia di contattare gli organizzatori dell'evento per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

1. Sagra del Fuoco

Torna la grande festa patronale a Recco, che avrà venerdì il momento culminante delle celebrazioni con gli attesi spettacoli pirotecnici a cura dei quartieri. Scopri di più

2. Oktoberfest Genova

Al via giovedì la manifestazione dedicata alla birra, alla gastronomia e alla cultura bavarese, con tanti eventi collaterali e novità. Scopri di più

3. Festa del Ss. Nome di Maria

Si festeggia a Busalla con tanti appuntamenti in programma per tutto il fine settimana tra gastronomia, musica e intrettenimento. Si chiude domenica con lo spettacolo pirotecnico. Scopri di più

4. Festival della Comunicazione

Decima edizione in programma a Camogli da giovedì a domenica. Come sempre saranno moltissimi gli incontri con grandi personalità del panorama italiano. Scopri di più

5. Expo Valpolcevera

Fiere, mostre, enogastronomia, corteo della Tavola Bronzea, commercio e tanto altro: appuntamento a Pontedecimo da venerdì a domenica. Scopri di più

6. Sagra dello Stoccafisso

Sabato a Struppa torna l'appuntamento a cura dell'Associazione GAU con annesso intrattenimento comico con i Soggetti Smarriti. Scopri di più

7. Genova Comix & Games

Torna sabato e domenica a Sestri Ponente la fiera del fumetto genovese dedicata agli amanti di cosplay, giochi di ruolo, gadget, videogiochi e tanto altro. Scopri di più

8. Marcia Mare e Monti

Panorami incredibili lungo i sentieri che partono dalla costa per arrivare fino all'Appennino, ma anche tanti eventi collaterali nel fine settimana ad Arenzano tra spettacoli, concerti, gastronomia e artigianato. Scopri di più

9. Raphael Gualazzi in concerto

Appuntamento domenica a Santa Margherita Ligure per una serata a tutto jazz. Scopri di più

10. Alle Ortiche Festival

Tre giornata di mostre, laboratori per bambini, cibo, workshop e musica da venerdì a domenica alle Serre di San Nicola a Genova. Scopri di più