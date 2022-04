Weekend, il meglio a Genova e dintorni: Fiera di Sant'Agata, Mezza Maratona, sagre, teatri, escursioni e altro

Weekend pieno di iniziative per tutti i gusti, quello dall'8 al 10 aprile 2022: non mancheranno le occasioni per stare insieme all'aria aperta, magari nell'ambito di qualche escursione oppure acquistando in qualche fiera o mercatino. Ma ci sarà spazio anche per lo sport con la Mezza Maratona di Genova, per la gastronomia con diverse sagre, per i concerti, i teatri, la cultura e tanto altro.

Andiamo allora a vedere i 10 eventi più gettonati del fine settimana (l'agenda intera si può consultare qui). Per gli appassionati del cinema, è disponibile anche la programmazione nelle sale genovesi.

1. Mezza Maratona di Genova

Appuntamento domenica con la Mezza Maratona e la Corri Genova, le gare che attraverseranno la città. Scopri di più

Sport, tutti gli eventi in programma

2. Gala Pas de Deux al Carlo Felice

Venerdì sera serata dedicata all’arte della danza con il genovese Jacopo Bellussi, star internazionale. Scopri di più

Teatri, tutti gli eventi in programma

3. Fiera di Sant'Agata

Domenica la tradizionale e amatissima fiera torna ad animare le strade di San Fruttuoso con 620 banchi. Scopri di più.

Mercatini, fiere e bancarelle in programma

4. Ale e Franz al Politeama

Venerdì e sabato sera il duo comico porterà il suo spettacolo "Comincium" al Politeama Genovese. Scopri di più

5. Cargo Market all'Acquasola

Sabato e domenica al parco dell'Acquasola artisti, artigiani, gastronomia e musica live con gli Al Raseef. Scopri di più

6. Bassi Maestro presenta "North of Loreto" alla Claque

Venerdì sera Bassi Maestro presenta un progetto dedicato alla musica elettronica e agli anni '80. Scopri di più

Tutti i concerti in programma

7. Sagra dei Pansoti a San Desiderio

Sabato e domenica sagra alla fattoria didattica Il Ciliegio con tante attività per bambini. Scopri di più

8. Escursioni e farinata

Sabato escursione tra Vesima e Crevari alla scoperta delle bellezze del territorio con farinata finale. Scopri di più

Tutte le escursioni in programma

9. The Black Armadillos in concerto al Cane

Domenica arriva il live garage 'n' roll dei The Black Armadillos, in apertura il poeta Fabrizio Venerandi. Scopri di più

10. Gospel gratis in piazza San Matteo

Venerdì sera concerto gratuito del Millelire Gospel Choir in piazza San Matteo. Scopri di più