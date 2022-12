Weekend e ponte dell'Immacolata a Genova e dintorni: Mercatale, Santa Claus Village, Green Christmas Party e altro

Fine settimana per molti più lungo grazie al ponte dell'Immacolata, gli eventi natalizi si susseguono in tutta la provincia e in una Genova Capitale Europea del Natale sempre più addobbata a festa. Come sempre innumerevoli gli appuntamenti tra manifestazioni, concerti, teatro, festival, sagre, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Festa e accensione dell'albero in Piazza De Ferrari

Nel giorno dell'Immacolata, nella centralissima piazza genovese prenderanno ufficialmente il via le celebrazioni della città per il Natale 2022 con animazioni, degustazioni e accensione dell'albero. Scopri di più

2. Mercatale

A partire da domenica, piazza De Ferrari verrà invasa dalle caratteristiche casette di legno che rievocano un vero e proprio villaggio con artigianato e sapori. Scopri di più

3. Santa Claus Village a Santa Margherita

Appena inaugurato il villaggio natalizio allestito ai Giardini a Mare, aperto tutti i giorni fino a gennaio con tanti eventi. Scopri di più

4. Villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini

Mercatini, laboratori, spettacoli a tanto altro a Cornigliano fino al 23 dicembre. Scopri di più

5. Casa di Babbo Natale a Santo Stefano d'Aveto

Da giovedì a domenica (ma anche il prossimo fine settimana) sarà possibile incontrare Babbo Natale nella sua magica casa in Val d'Aveto. Scopri di più

6. Mercatini di Natale in piazza Matteotti

Non poteva mancare il tradizionale mercatino con tante idee regalo, a Genova a due passi da Palazzo Ducale fino al 24 dicembre. Scopri di più

7. Green Christmas Party

Domenica evento a tema natalizio nel centro storico genovese, in via Prè e via del Campo, con prodotti tipici e intrattenimento e un occhio alla sostenibilità. Scopri di più

8. Villaggio natalizio degli Elfi

Sabato e domenica in via Cairoli a Genova tante divertenti attività insieme agli aiutanti di Babbo Natale. Scopri di più

9. Mercatino di Natale a Rivarolo

Il DLF organizza il tradizionale evento con bancarelle, gastronomia e divertimento, tra gli ospiti Rino Giannini di Zelig. Scopri di più

10. Cactus Market ai Giardini Luzzati

Weekend lungo anche per l'atteso mercato del fatto a mano. Scopri di più